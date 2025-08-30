چین اعلام کرد که برنامه آمریکا برای استقرار سامانه موشکی تایفون در ژاپن «تهدیدی برای امنیت استراتژیک منطقه‌ای» است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - چین روز جمعه اعلام کرد که برنامه آمریکا برای استقرار سامانه موشکی تایفون در ژاپن برای یک رزمایش مشترک «تهدیدی برای امنیت استراتژیک منطقه‌ای» است.

گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک کنفرانس خبری طبق متن منتشر شده توسط این وزارتخانه، گفت: «چین همیشه با استقرار سامانه موشکی میان‌برد تایفون توسط آمریکا در کشور‌های آسیایی مخالف است.»

روزنامه نظامی آمریکایی «استارز‌اند استرایپس» روز جمعه به نقل از سرهنگ ایزاک تیلور، سخنگوی ارتش آمریکا در اقیانوس آرام گزارش داد که واشنگتن دی سی این سامانه موشکی را که «قابلیت مکملی برای سامانه‌های موجود آمریکایی و ژاپنی فراهم می‌کند» برای اولین بار در رزمایش «اژد‌های مصمم ۲۵» که از ۱۱ تا ۲۵ سپتامبر برگزار می‌شود، مستقر خواهد کرد.

این سامانه در پایگاه هوایی تفنگداران دریایی ایواکونی، استان یاماگوچی حدود ۴۰ کیلومتری (۲۵ مایلی) جنوب شرقی هیروشیما مستقر خواهد شد.

گوئو گفت: استقرار این سامانه که می‌تواند موشک‌های چندمنظوره را در فواصل طولانی شلیک کند، «منافع امنیتی مشروع سایر کشور‌ها را بیشتر تضعیف می‌کند و تهدیدی اساسی برای امنیت استراتژیک منطقه‌ای ایجاد می‌کند.»

این سخنگو از واشنگتن دی سی و توکیو خواست که «به نگرانی‌های امنیتی سایر کشور‌ها احترام بگذارند» و از استقرار این سامانه خودداری کنند.

گوئو از توکیو خواست که از «از دست دادن بیشتر اعتماد همسایگان آسیایی و جامعه بین‌المللی» خودداری کند، ضمن اینکه از واشنگتن خواست که «تلاش و منابع بیشتری را به انجام کار درست اختصاص دهد، نه برعکس».

روز چهارشنبه، خبرگزاری جیجی پرس در گزارشی اعلام کرد که آمریکا همچنین در حال بررسی استقرار سامانه موشکی توپخانه‌ای با قابلیت تحرک بالا (HIMARS) خود در جزیره‌ای دورافتاده در استان جنوبی اوکیناوای ژاپن برای یک رزمایش نظامی مشترک است.

ژاپن، یکی از قدیمی‌ترین متحدان آمریکا در منطقه آسیا و اقیانوسیه از زمان جنگ جهانی دوم، در بحبوحه افزایش نفوذ چین در منطقه، قابلیت‌های دفاعی خود را افزایش داده است. این کشور همچنین علاوه بر پایگاه‌های نظامی و تسلیحات، میزبان هزاران سرباز آمریکایی است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: وزارت خارجه چین ، تایفون
