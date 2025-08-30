باشگاه خبرنگاران جوان - آرمن گریگوریان، دبیر شورای امنیت ارمنستان که به تهران سفر کرده، امروز شنبه با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

این سفر به دعوت علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان انجام شده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در این دیدار ضمن ابراز رضایت جمهوری اسلامی از سطح روابط اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دفاعی با ارمنستان، بر مشارکت با همسایه‌ی شمالی در تکمیل کریدور شمال به جنوب و اتصال خلیج فارس به دریای سیاه تأکید کرد.

علی لاریجانی ضمن بیان حمایت ایران از گفتمان صلح میان دو کشور ارمنستان و آذربایجان، به تئوری ایران در صلح و ثبات منطقه پرداخت و بیان کرد: ایران همواره از استقلال و قوی بودن کشورهای منطقه در جهت پایداری امنیتی منطقه حمایت کرده است.

گریگوریان، دبیر شورای عالی امنیت ملی ارمنستان، در این دیدار مناسبات فی‌مابین دو کشور را بی‌سابقه خواند و هدف خود از این سفر را گسترش روابط دو کشور در همه‌ی ابعاد بیان کرد و افزود: ارمنستان تمایل دارد در آینده‌ی نزدیک سند جامع روابط راهبردی با ایران را امضا کند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ارمنستان ضمن تأکید بر ۵ اصل حاکمیت ملی، احترام به تمامیت ارضی، اعمال صلاحیت قضائی ملی، تغییرناپذیری مرزها و اصل عمل متقابل اعلام کرد: ایروان آمادگی ارائه‌ی تضمین‌های لازم به جمهوری اسلامی برای اطمینان از عدم آسیب به روابط ایران و ارمنستان و مخالفت ذاتی این کشور با تغییر ژئوپولیتیک منطقه را دارد.

گریگوریان تصریح کرد که در توافقات حاصله‌ی مذاکرات صلح، مسئله‌ای که به وضوح رعایت شده است، انحصار ارمنستان در مسائل امنیتی، نظامی و گمرکی است.