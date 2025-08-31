رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: علی رغم فراوانی تولید و فصل گرما، قیمت میوه به سبب تورم همانند دیگر کالا‌ها افزایش داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اسداله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران با بیان اینکه کمبودی در عرضه نداریم، گفت: علی رغم فراوانی تولید و فصل گرما، قیمت میوه به سبب تورم همانند دیگر کالاها افزایش داشته است.

به گفته وی، با توجه به شرایط بازار از الان نمی توان پیش بینی راجع به قیمت داشت، هرچند طبق روال سنوات قبل پیش بینی ما در این مقطع ارزانی قیمت است.

کارگر ادامه داد: با پایان ایام محرم و صفر تقاضا برای خرید میوه همانند سنوات قبل افزایش می یابد که امیدواریم قیمت نوسانی نداشته باشد.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی قیمت هرکیلو آلبالو را ۱۸۰ تا ۲۶۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: نرخ کنونی هرکیلو آلوقطره طلا ۷۰ تا ۱۴۰ هزارتومان، زردآلو ۹۰ تا ۱۶۰ هزارتومان، آلو سیاه ۴۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، سیب گلاب ۴۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، سیب ۲ رنگ ۵۰ تا ۱۱۰ هزارتومان، انگور رطبی ۲۰ تا ۵۵ هزارتومان، انگور کندری ۵۰ تا ۷۰ هزارتومان، انگور بی دانه قرمز ۶۰ تا ۱۵۰ هزارتومان، زردآلو ۹۰ تا ۱۶۰ هزارتومان، آلو سیاه ۴۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، شلیل ۵۰ تا ۱۴۰ هزارتومان، انجیر زرد ۵۰ تا ۱۵۰ هزارتومان، انجیر سیاه ۸۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، هلو ۴۵ تا ۱۳۰ هزارتومان، گلابی ۸۰ تا ۱۶۰ هزارتومان،  توت فرنگی ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزارتومان، موز اکوادور ۱۰۰ تا ۱۴۰ هزارتومان، موز فیلپین ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، موز هندی ۹۰ تا ۱۱۵هزارتومان و انبه ۱۴۰ تا ۲۰۰ هزارتومان است.

وی قیمت هرکیلو هندوانه ۵۰ تا ۱۴۰ هزارتومان، خربزه ۲۰ تا ۵۰ هزارتومان، جانا ۱۰ تا ۳۵ هزارتومان و طالبی ۱۰ تا ۳۵ هزارتومان اعلام کرد.

 

برچسب ها: تولید میوه ، بازار میوه ، قیمت میوه
