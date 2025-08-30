تولید برق در نیروگاه رامین + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06af\u0627\u0647 \u0631\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0627\u0647\u0648\u0627\u0632 \u0628\u0632\u0631\u06af\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06af\u0627\u0647 \u0628\u062e\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f3\u06f0 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0628\u0631\u0642 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062e\u0648\u0632\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u06f2 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0627\u0632 \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0627\u0646\u0631\u0698\u06cc \u0627\u0644\u06a9\u062a\u0631\u06cc\u06a9\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0631\u0627 \u062a\u0623\u0645\u06cc\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\n\u00a0\n