تولید برق در نیروگاه رامین + فیلم

نیروگاه رامین اهواز بزرگترین نیروگاه بخاری کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نیروگاه رامین اهواز بزرگترین نیروگاه بخاری کشور است که بیش از ۳۰ درصد نیاز برق استان خوزستان و ۲ درصد از نیاز انرژی الکتریکی کشور را تأمین می‌کند.

 

