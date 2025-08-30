تیم فوتبال استقلال در شرایطی دور جدید تمرینات خود را آغاز خواهد کرد که چند بازیکن خود را به دلیل حضور در تیم‌های ملی کشورشان در اختیار ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال از روز یکشنبه نهم شهریور تمرینات خود را آغاز می‌کند، اما ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی این تیم، بیشتر بازیکنان کلیدی خود را در اختیار ندارد. دلیل اصلی غیبت بازیکنان، حضور آنها در اردو‌های تیم‌های ملی کشورشان است و به همین دلیل تمرینات ابتدایی با ترکیبی محدود برگزار خواهد شد.

بازیکنانی که در حال حاضر در تیم‌های ملی حضور دارند، به شرح زیر هستند:

داکنز نازون: تیم ملی هائیتی

یاسر آسانی: تیم ملی آلبانی 

دیدیه اندونگ: تیم ملی گابن 

ماشاریپوف و آشورماتوف: تیم ملی ازبکستان  (هر دو مصدوم هستند، اما در اردوی تیم ملی حاضرند)

روزبه چشمی، عارف آقاسی، رامین رضائیان، مهران احمدی، علیرضا کوشکی: تیم ملی ایران 

سعید سحرخیزان، ابوالفضل رزاقی‌نیا، ضرغام سعداوی، اسماعیل قلی‌زاده، ابوالفضل زمانی: تیم فوتبال امید ایران 

با توجه به غیبت اکثر بازیکنان اصلی، سرمربی استقلال تمرکز خود را روی هماهنگی بازیکنان در دسترس، حفظ آمادگی بدنی و آماده‌سازی نفرات جایگزین قرار داده است. هدف ساپینتو، حفظ ترکیب تیمی و آمادگی گروهی است تا پس از بازگشت ملی‌پوشان، تیم با آمادگی کامل برای ادامه لیگ برتر حاضر باشد.

تیم استقلال در هفته اول لیگ برتر با نتیجه یک بر صفر مقابل تراکتور به پیروزی رسید و در هفته دوم برابر ذوب‌آهن به تساوی ۳ بر ۳ رضایت داد. شاگردان ساپینتو در هفته سوم، روز ۲۱ شهریور، باید در دیداری خانگی به مصاف تیم استقلال خوزستان بروند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
