باشگاه خبرنگاران جوان - جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی این هفته در روز‌های سه شنبه و چهارشنبه برگزار می‌شود.

رئیس سازمان غذا و دارو در کمیسیون اصل نود مجلس

اعضای کمیسیون اصل نود مجلس روز سه شنبه با رئیس سازمان غذا و دارو درباره روند بررسی اجرای سامانه ردیابی و رهگیری و کنترل اصالت اقلام سلامت محور و عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی جلسه‌ای را برگزار می‌کنند.

جلسه اعضای این کمیسیون با نمایندگان سازمان ملی استاندارد، وزارت خانه‌های صمت، تعاون و بهداشت در روز چهارشنبه برگزار می‌شود.

بررسی طرح ساماندهی نحوه دریافت کمک‌های مردمی در مدارس دولتی در کمیسیون آموزش

طرح ساماندهی و شفافیت دریافت و نحوه هزینه کرد کمک‌های مردمی در مدارس دولتی و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه تأسیس دانشگاه بین المللی مبارزه با فساد به عنوان یک سازمان بین المللی روز سه‌شنبه در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بررسی می‌شود.

بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس

جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس به منظور بررسی گزارش کمیته اداری و استخدامی این کمیسیون درباره لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس با حضور سازمان اداری استخدامی، معاونت حقوقی، معاون امور مجلس رئیس جمهور و سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات روز سه شنبه برگزار می‌شود.

آخرین وضعیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با حضور نایب رئیس مجلس روز سه شنبه در این کمیسیون بررسی خواهد شد.

وزیر اقتصاد به کمیسیون اقتصادی می‌رود

وزیر امور اقتصادی و دارایی برای پاسخ به سوال ۱۱ نماینده روز سه شنبه به کمیسیون اقتصادی مجلس می‌رود.

همچنین تقاضای تعدادی از نمایندگان درباره تحقیق و تفحص از عملکرد گمرک جمهوری اسلامی از سال ۹۹ تاکنون سه شنبه بررسی می‌شود.

بررسی طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی در کمیسیون امنیت

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس روز چهارشنبه با مسئولان ارشد دستگاه‌های اجرایی دیدار می‌کند، همچنین در این روز طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون بررسی می‌شود.

وزیر راه و شهردار تهران به کمیسیون عمران می‌روند

شهردار تهران برای استماع گزارش عملکرد تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت در استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی پاک روز سه شنبه به کمیسیون عمران می‌رود.

وزیر راه و شهرسازی نیز برای بررسی برنامه‌ها، عملکرد تحقق اهداف و پشتیبانی حمل و نقل بین الملل و توسعه دالان‌های حمل و نقل عبوری از کشور روز سه شنبه میهمان کمیسیون عمران مجلس است.

همچنین فرزانه صادق در این روز به سوالات ۱۲ نماینده مجلس پاسخ می‌دهد.

رئیس بنیاد شهید به کمیسیون فرهنگی می‌رود

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران برای بررسی موضوعات مرتبط با شهدای اخیر و اقدامات این نهاد روز سه شنبه به کمیسیون فرهنگی مجلس می‌رود.