مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی تعداد روز‌های با هوای ناسالم در استان از ابتدای امسال را ۶۲ روز اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - خانی مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: تعداد روز‌های با شرایط هوای ناسالم در کل استان از ابتدای امسال تاکنون ۶۲ روز بوده است.

او افزود: در مدت مشابه پارسال تعداد روز‌های با هوای ناسالم در استان ۲۸ روز بوده که امسال ۱۲۱ درصد افزایش پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید

خانی اظهار کرد: در خراسان جنوبی ۶ ایستگاه سنجش کیفیت هوا فعال است که ۲ ایستگاه آن مربوط به مرکز استان بوده و به فعالیت می‌پردازد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی بیان کرد: در شهرستان‌های سرایان، نهبندان، زیرکوه و طبس نیز هر کدام یک ایستگاه پایش کیفیت هوا موجود است و فعالیت می‌کند و به زودی یک ایستگاه در فردوس راه اندازی می‌شود.

برچسب ها: محیط زیست ، هوای ناسالم
خبرهای مرتبط
هوای طبس در وضعیت قرمز
هوای ۲ شهر خراسان جنوبی در وضعیت نارنجی
هشدار هواشناسی صادر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از تکمیل ۲۰۶ واحد مسکن ملی تا پیشتازی سربیشه در اجرای طرح هادی
محکومیت بیش از ۳۰۲ میلیارد تومانی متخلفان تعزیراتی
۹ هزار و ۹۹۳ نفر در خراسان جنوبی خون اهدا کردند
آخرین اخبار
از تکمیل ۲۰۶ واحد مسکن ملی تا پیشتازی سربیشه در اجرای طرح هادی
۹ هزار و ۹۹۳ نفر در خراسان جنوبی خون اهدا کردند
محکومیت بیش از ۳۰۲ میلیارد تومانی متخلفان تعزیراتی
نگاه دولت به استان‌های مرزی فرصتی برای توسعه است
کمک به ازدواج ۳۱۲ هزار نوعروس نیازمند خراسان جنوبی