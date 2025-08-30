باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - خانی مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: تعداد روزهای با شرایط هوای ناسالم در کل استان از ابتدای امسال تاکنون ۶۲ روز بوده است.
او افزود: در مدت مشابه پارسال تعداد روزهای با هوای ناسالم در استان ۲۸ روز بوده که امسال ۱۲۱ درصد افزایش پیدا کرده است.
خانی اظهار کرد: در خراسان جنوبی ۶ ایستگاه سنجش کیفیت هوا فعال است که ۲ ایستگاه آن مربوط به مرکز استان بوده و به فعالیت میپردازد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی بیان کرد: در شهرستانهای سرایان، نهبندان، زیرکوه و طبس نیز هر کدام یک ایستگاه پایش کیفیت هوا موجود است و فعالیت میکند و به زودی یک ایستگاه در فردوس راه اندازی میشود.