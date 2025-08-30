یک رزم‌ناو موشک‌انداز آمریکایی در حال عبور از کانال پاناما از اقیانوس آرام به کارائیب مشاهده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک رزم‌ناو موشک‌انداز هدایت‌شونده آمریکایی با نام یو اس اس لیک ایری جمعه شب پس از استقرار کشتی‌های جنگی دولت ترامپ در نزدیکی سواحل ونزوئلا، در حال عبور از کانال پاناما از اقیانوس آرام به کارائیب مشاهده شد.

روزنامه‌نگاران خبرگزاری فرانسه این کشتی نیروی دریایی را حدود ساعت ۹:۳۰ شب (۰۲:۳۰ به وقت گرینویچ شنبه) در حال عبور از یکی از تنگه‌های کانال و حرکت به سمت شرق به سمت اقیانوس اطلس مشاهده کردند.

ایالات متحده اعلام کرده است که اعزام کشتی‌های جنگی به جنوب کارائیب، نزدیک آب‌های سرزمینی ونزوئلا، یک عملیات مبارزه با قاچاق مواد مخدر بوده است.

آلفردو سدنو، تکنسین ۳۲ ساله بهداشت، که از این رزم‌ناو عکس گرفته است، به خبرگزاری فرانسه گفت: «من نمی‌دانستم که کشتی قرار است عبور کند. من شگفت‌زده شدم.»

کشتی لیک ایری دو روز گذشته در بندر رادمن، در ورودی اقیانوس آرام کانال، پهلو گرفته بود.

واشنگتن در ادعایی نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا را به رهبری یک کارتل مواد مخدر متهم کرده و جایزه دستگیری او را به ۵۰ میلیون دلار افزایش داده است. با این حال، ایالات متحده هیچ تهدید علنی برای حمله به ونزوئلا نکرده است.

کاراکاس روز دوشنبه از اعزام ۱۵۰۰۰ نیروی امنیتی به مرز کلمبیا برای عملیات مبارزه با قاچاق مواد مخدر خبر داد.

یک روز بعد، ونزوئلا اعلام کرد که با پهپاد‌ها و کشتی‌های نیروی دریایی در آب‌های سرزمینی خود گشت‌زنی خواهد کرد. مادورو همچنین اعلام کرد که در پاسخ به «تهدیدات» ایالات متحده، بیش از چهار میلیون نفر از اعضای نظامی را بسیج کرده است.

ناو جنگی USS Lake Erie با طول ۵۶۷ فوت (۱۷۳ متر) و وزن ۹۸۰۰ تن، در بندر سن دیگو، کالیفرنیا مستقر بوده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: کشتی جنگی ، ونزوئلا
