باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در برنامه شهر امن با اشاره به آمار تصادفات فوتی شبانه در پایتخت طی سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده از ابتدای سال جاری تاکنون، ۴۵ درصد از تصادفات فوتی شبانه به علت عدم توجه به جلو بوده است. همچنین ۳۶ درصد از این حوادث به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه و ۱۸ درصد از تصادفات نیز به صورت مستقیم سهم تقصیر را به عابرین پیاده به ثبت رسیده‌اند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه با اشاره به محور‌های پرتلفات شبانه در تهران افزود: بزرگراه آزادگان در صدر آمار تصادفات فوتی شبانه قرار دارد و پس از آن، بزرگراه امام علی (ع) و بزرگراه شهید چمران به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.

سرهنگ کشیر همچنین با اشاره به گروه‌های آسیب‌پذیر در تصادفات شبانه خاطرنشان کرد: بر اساس داده‌های ثبت‌شده، ۴۴ درصد از قربانیان تصادفات فوتی شبانه در پایتخت را موتورسیکلت‌سواران تشکیل می‌دهند. پس از آن، عابرین پیاده با ۳۸ درصد و سرنشینان خودرو‌ها با ۱۸ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

سرهنگ کشیر درپایان تأکید کرد: استفاده از کلاه ایمنی، یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت حیاتی است. پلیس راهور در ساعات شبانه با حضور نامحسوس به صورت ویژه در تمامی معابر، ضمن نظارت بر رفتار‌های نادرست و پرخطر آن دسته از متخلفین، بر رعایت ایمنی موتورسواران نیز تمرکز ویژه‌ای دارد.

