باشگاه خبرنگاران جوان - محمد علویتبار، معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به فرصت دانشآموزان برای ثبت سفارش کتابهای درسی، گفت: دانشآموزان تا سی شهریور ماه فرصت دارند با مراجعه به پایگاه irtextbook.ir، خرید کتابهای درسی خود را انجام دهند.
معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی افزود: لازم به تأکید است که ثبت سفارش کتابهای درسی برای دانشآموزان منوط به ثبتنام در مدرسه است.
علویتبار تصریح کرد: قریب به یک میلیون و هفتصد هزار دانشآموز همچنان در سامانه، ثبت سفارش کتابهای درسی خود را انجام ندادن که انتظار میرود تا پایان شهریور ماه این مهم انجام گیرد.
وی در ادامه اظهار کرد: دانشآموزانی که به هر دلیلی از جمله جابجایی پایه و مواردی از این قبیل نیاز به اصلاح سفارش داشته باشند، تا پایان شهریور ماه فرصت ویرایش وجود خواهد داشت.
توزیع کتاب از شانزدهم شهریور ماه از منطقه به مدرسه
معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، در ارتباط با توزیع کتابهای درسی گفت: توزیع کتاب از شانزدهم شهریور ماه از منطقه به مدرسه انجام شده و متعاقب آن دانشآموزان میتوانند با هماهنگی مدرسه کتابهای خود را تحویل بگیرند.
خبر افزایش صد و ده درصدی قیمت کتابهای درسی را کاملا تکذیب میکنیم
معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در ارتباط با انتشار خبری مبنی بر افزایش صد و ده درصدی قیمت کتابهای درسی، تصریح کرد: این خبر را کاملا تکذیب میکنیم و قطعا صحت ندارد، میزان افزایش کتابهای درسی در سال جاری حداکثر شصت درصد است.
منبع: وزارت آموزش و پرورش