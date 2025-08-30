ستاره کروات میلان که نخستین پاس گلش را در سری A به ثبت رساند اعتراف کرد که بازی‌کردن در این لیگ سخت است با این حال از حضور در روسونری لذت می‌برد.

باشگاه خبرنگاران جوان - لوکا مودریچ پس از سال‌ها حضور و درخشش در رئال مادرید تصمیم گرفت این تیم را ترک کند و راهی رقابت‌های سری A شود و پیراهن میلان را بپوشد. مودریچ با ۳۹ سال و ۳۵۴ روز سن، ۹۰ دقیقه در ترکیب میلان برابر الچه بازی کرد و یک پاس گل داد تا روسونری نخستین پیروزی فصلش را به دست آورد. میلان در دیدار برابر الچه با دو گل به پیروزی رسید.

به نقل از فوتبال ایتالیا، لوکیتا پس از بازی گفت: در وضعیت بسیار خوبی هستم. این احساسم است. همه چیز اینجا برای من عالی است. با هم‌تیمی‌های جدیدم تفاهم خوبی دارم و احساس آرامش می‌کنم. فقط فرآیند پیداکردن خانه هنوز ادامه دارد. غیر از آن همه چیز برای من خوب است.

او ادامه داد: هنوز دارم با هم‌تیمی‌های جدیدم آشنا می‌شوم. آلگری از من خواسته است تا با حرکت آسان‌تر به تیم کمک کنم و در حال حاضر روی بازگرداندن آمادگی جسمانی‌ام کار می‌کنم. امیدوارم بعد از فیفادی در بهترین حالت آمادگی باشم.

مودریچ درباره سری A و نقشی که آلگری به او داده است، گفت: لیگ ایتالیا بسیار سخت است. من از کودکی آن را دنبال می‌کردم. همیشه میلان را دوست داشتم و تا الان از همه چیز‌هایی که در کالچو دیده‌ام لذت می‌برم. آلگری همیشه به من می‌گوید که با بازیکنان در زمین زیاد صحبت کنم. میلان تیمی با بازیکنان جوان بسیار است و آنها نیاز دارند که اعتماد به نفس پیدا کنند.

برچسب ها: میلان ، سری آ ایتالیا
