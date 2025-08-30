باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کارکنان مراقبتهای بهداشتی بخش دولتی یونان در ۲۹ آگوست ۲۰۲۵ (دیروز) در تظاهراتی علیه حمله مرگبار به بیمارستان ناصر در غزه که منجر به شهادت حداقل ۲۰ نفر از جمله پنج خبرنگار شد، در مقابل سفارت اسرائیل در آتن شرکت کردند.
در طول این تجمع، تظاهرکنندگان پرچمهای فلسطین را در دست داشتند و شعارهایی در حمایت از فلسطین مانند «فلسطین آزاد» سر میدادند.
آنها همچنین پلاکاردهای مختلفی در اعتراض به حملات مداوم اسرائیل حمل میکردند که در یکی از آنها نوشته بود: «قتل عام را متوقف کنید.»
برخی از معترضان با روپوشهای پزشکی که با رنگ قرمز خونین رنگآمیزی شده بود، به این تجمع آمدند تا توجهها را به حملات اسرائیل به مراکز درمانی در این منطقه محاصره شده جلب کنند.
به گفته وزارت بهداشت غزه، در حمله اسرائیل به مجتمع پزشکی ناصر در خان یونس در جنوب غزه در روز دوشنبه، حداقل ۲۰ نفر از جمله پنج خبرنگار و یک آتشنشان، شهید شدند.
اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ بیش از ۶۳۰۰۰ فلسطینی را در غزه به شهادت رسانده است. این عملیات نظامی، این منطقه محاصره شده را که با قحطی روبهرو است، ویران کرده است.
نوامبر گذشته، دادگاه کیفری بینالمللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق او را به دلیل جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد.
اسرائیل همچنین به دلیل جنگ خود در این منطقه محصور با پرونده نسلکشی در دیوان بینالمللی دادگستری روبهرو است.
منبع: آناتولی