کارکنان مراقبت‌های بهداشتی یونان به حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستانی در غزه اعتراض کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کارکنان مراقبت‌های بهداشتی بخش دولتی یونان در ۲۹ آگوست ۲۰۲۵ (دیروز) در تظاهراتی علیه حمله مرگبار به بیمارستان ناصر در غزه که منجر به شهادت حداقل ۲۰ نفر از جمله پنج خبرنگار شد، در مقابل سفارت اسرائیل در آتن شرکت کردند.

در طول این تجمع، تظاهرکنندگان پرچم‌های فلسطین را در دست داشتند و شعار‌هایی در حمایت از فلسطین مانند «فلسطین آزاد» سر می‌دادند.

آنها همچنین پلاکارد‌های مختلفی در اعتراض به حملات مداوم اسرائیل حمل می‌کردند که در یکی از آنها نوشته بود: «قتل عام را متوقف کنید.»

برخی از معترضان با روپوش‌های پزشکی که با رنگ قرمز خونین رنگ‌آمیزی شده بود، به این تجمع آمدند تا توجه‌ها را به حملات اسرائیل به مراکز درمانی در این منطقه محاصره شده جلب کنند.

به گفته وزارت بهداشت غزه، در حمله اسرائیل به مجتمع پزشکی ناصر در خان یونس در جنوب غزه در روز دوشنبه، حداقل ۲۰ نفر از جمله پنج خبرنگار و یک آتش‌نشان، شهید شدند.

اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ بیش از ۶۳۰۰۰ فلسطینی را در غزه به شهادت رسانده است. این عملیات نظامی، این منطقه محاصره شده را که با قحطی رو‌به‌رو است، ویران کرده است.

نوامبر گذشته، دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق او را به دلیل جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد.

اسرائیل همچنین به دلیل جنگ خود در این منطقه محصور با پرونده نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری رو‌به‌رو است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنگ غزه ، حمله به بیمارستان
خبرهای مرتبط
تقدیر و تمجید حماس از عملیات جدید القسام در نوار غزه
عقب‌نشینی خفت‌بار صهیونیست‌ها از محله زیتون غزه پس از مفقود شدن چهار نظامی
آنکارا خواستار تعلیق عضویت تل‌آویو در سازمان ملل متحد شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مرشایمر: ایرانی‌ها اسرائیل را ترکاندند
رئیس شورای عالی سیاسی یمن: از زخم‌هایمان پیروزی خواهیم ساخت
ارتش رژیم صهیونیستی مدعی بازگرداندن جسد یک اسیر دیگر از غزه شد
آغاز سفر چهار روزه پوتین به چین
حماس برای اولین بار تصاویری از رهبران شهید خود را منتشر کرد
آمریکا به دنبال نفوذ پنهانی در گرینلند است!
رسوایی افشای مامور سیا؛ جدال تازه در قلب اطلاعات آمریکا
نشست شانگهای در آستانه رژه نظامی چین؛ نمایش قدرت اوراسیایی
اَکت‌های آقای بازیگر؛ از اقدام علیه ایران تا رؤیای دبیرکلی سازمان ملل
فرانسه و آلمان خواستار آتش بس فوری در نوار غزه شدند
آخرین اخبار
شهرک جدید اسرائیلی در مکانی استراتژیک در کرانه باختری اشغالی راه اندازی شد
بیانیه مجمع جهانی بیداری اسلامی در محکومیت تجاوز به یمن و شهادت نخست‌وزیر این کشور
تلاش ایران برای بازآرایی نظم منطقه قفقاز
چین و ارمنستان مشارکت استراتژیک برقرار می‌کنند
ادعای منابع غیررسمی از شهادت ابوعبیده در حمله اسرائیل به غزه
غرب اوکراین را فدا می‌کند تا مانع بهبود روابط آمریکا با روسیه شود
مکزیکی ها برای ۱۳۰ هزار مفقودی در این کشور تظاهرات کردند
ترامپ بیش از ۵۰۰ شغل در «صدای آمریکا» حذف می‌کند
مجارستان: اروپا برای جنگ طولانی آماده می‌شود نه صلح
انحراف قطار مسافری در مصر؛ حداقل ۳ کشته و ۹۴ زخمی
ناوگان امدادی با حضور گرتا تونبرگ عازم غزه می‌شود
هشدار آنروا درباره محرومیت ۶۶۰ هزار کودک غزه از تحصیل
اولین حضور دیپلماتیک چندجانبه رهبر کره شمالی در چین
تظاهرات هزاران نفر در سراسر اراضی اشغالی علیه نتانیاهو
زلزله‌ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر ایالت نوادا آمریکا را لرزاند
رسوایی افشای مامور سیا؛ جدال تازه در قلب اطلاعات آمریکا
بلومبرگ: اتحادیه اروپا درحال بررسی اصلاحاتی در روند تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی خود است
وزیر خارجه نروژ: محکوم کردن جنایت‌های اسرائیل کافی نیست
آغاز سفر چهار روزه پوتین به چین
فرانسه و آلمان خواستار آتش بس فوری در نوار غزه شدند
درخواست پنج سناتور آمریکایی برای ارسال کمک‌های فوری برای مردم غزه
دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا: راه حل نظامی در غزه ممکن نیست
نشست شانگهای در آستانه رژه نظامی چین؛ نمایش قدرت اوراسیایی
حماس برای اولین بار تصاویری از رهبران شهید خود را منتشر کرد
تکذیب انفجار در نزدیکی فرودگاه بغداد
ارتش رژیم صهیونیستی مدعی بازگرداندن جسد یک اسیر دیگر از غزه شد
اَکت‌های آقای بازیگر؛ از اقدام علیه ایران تا رؤیای دبیرکلی سازمان ملل
رئیس شورای عالی سیاسی یمن: از زخم‌هایمان پیروزی خواهیم ساخت
وال استریت ژورنال: کاخ سفید به دنبال تغییر نام وزارت دفاع به وزارت جنگ
مرشایمر: ایرانی‌ها اسرائیل را ترکاندند