باشگاه خبرنگاران جوان - رقابتهای کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی برگزار میشود و کامران قاسمپور در وزن ۸۶ کیلوگرم نماینده ایران در این دوره از رقابتها است. زاهد والنسیا از آمریکا به همراه کامران قاسمپور از ایران و ابراهیم کادیف از روسیه از مدعیان مدال طلا در وزن ۸۶ کیلوگرم خواهند بود.
سایت فلورستلینگ آمریکا با تمجید از قاسمپور نوشت: کامران قاسمپور، قهرمان دو دوره جهان، پس از گذراندن ۵ سال گذشته در وزن ۹۲ کیلوگرم، اولین حضور خود در مسابقات جهانی بزرگسالان را در وزن ۸۶ کیلوگرم تجربه خواهد کرد. حسن یزدانی، قهرمان جهان و المپیک، در حال حاضر در حال بهبودی از مصدومیت است و قصد دارد به وزن ۹۲ یا ۹۷ کیلوگرم صعود کند که در این صورت قاسمپور در آیندهای قابل پیشبینی پرچم ایران را در وزن ۸۶ کیلوگرم حمل خواهد کرد.
نکته قابل توجه این است که هر کشتیگیر ۸۶ کیلوگرمی که در المپیک ۲۰۲۴ در وزن ۸۶ کیلوگرم مدال کسب کرده، به دلیل مصدومیت، بازنشستگی یا صعود به وزن ۹۲ کیلوگرم، در این دسته رقابت نخواهد کرد. این امر قاسمپور را مدعی جدی وزن ۸۶ کیلوگرم کرده است.
قاسمپور علاوه بر دو عنوان قهرمانی جهان در وزن ۹۲ کیلوگرم، که در آن جیدن کاکس آمریکایی را شکست داد، پیروزیهای قابل توجهی برابر ابراهیم کادیف، عثمان گوچن، ماگومد قربانوف، فیضالله آکتور، آرتور نایفونوف و جمعی دیگر از کشتیگیران در سطح جهانی دارد.
گذشته از این بردها، تنها باختهای قاسمپور در سطح بزرگسالان به حسن یزدانی، عبدالرشید سعداللهاف، کایل اسنایدر، دیوید تیلور و محمدجواد ابراهیمی مربوط میشود.
قاسمپور پیش از این در وزن ۹۲ کیلوگرم کشتیگیر قدرتمندی بود و باید تصور کرد که او قادر خواهد بود از قدرت خود برای برتری بیشتر در وزن ۸۶ کیلوگرم استفاده کند.