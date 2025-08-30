باشگاه خبرنگار جوان - امنیت شغلی موجب میشود تا کارکنان بدون نگرانی و دغدغه از بیکاری یا از دست دادن شغل به دلایل مختلف با انگیزه و شادابی بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند. اما به گفته شهروندخبرنگار ما برخی از معلمان مدارس غیر دولتی با وجود سابقه کاری که دارند؛ اما از امنیت شغلی مناسبی برخوردار نیستند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد..
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام اینجانبان، جمعی از معلمان و نیروهای آموزشی و پرورشی و کادر اجرایی شاغل در مدارس غیردولتی سراسر کشور، ضمن عرض ارادت و تقدیر از زحمات دولت مردمی در جهت بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان، به استحضار میرسانیم که سالهاست با کمترین امکانات، کمترین حقوق و نداشتن امنیت شغلی، بار اصلی تعلیم و تربیت بخشی از آیندهسازان این مرز و بوم را بر دوش میکشیم. علیرغم نقش مؤثر معلمان مدارس غیردولتی در نظام آموزشی کشور، متأسفانه هیچگونه تضمین شغلی، بیمه کافی، حقوق مکفی و امکان ارتقاء حرفهای برای این قشر زحمتکش در نظر گرفته نشده است. بسیاری از ما با حقوقی بسیار کمتر از حداقل دستمزد قانونی، بدون امنیت شغلی و تحت قراردادهای موقت و ناعادلانه، سالها در آموزش کشور ایفای نقش کردهایم.
بر این اساس، ما امضاکنندگان این نامه، از حضرتعالی تقاضا داریم تا دستور فرمایید نسبت به استخدام رسمی معلمان مدارس غیردولتی با سابقه خدمت مؤثر در وزارت آموزش و پرورش، اقدام عاجل صورت گیرد. این امر ضمن ایجاد انگیزه و امید در دل فرهنگیان این بخش، کمبود نیرو را در آموزش و پرورش جبران نموده و نیروهای غیردولتی با تجربه چندینساله استخدام میشوند. این کار، گامی اساسی در جهت ارتقاء کیفیت آموزش در کشور نیز خواهد بود.