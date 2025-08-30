باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت متا پس از انتشار گزارشی که رفتار چت‌بات‌هایش با نوجوانان را زیر ذره‌بین برد، تصمیم گرفته است تمهیدات موقت جدیدی برای هوش مصنوعی خود اعمال کند. این اقدام شامل محدودکردن دسترسی نوجوانان به برخی شخصیت‌های هوش مصنوعی و آموزش سیستم‌ها برای اجتناب از گفت‌و‌گو‌های عاشقانه یا بحث‌های مربوط به خودکشی و آسیب به خود است.

رویترز در گزارشی در اوایل آگوست (مرداد) نشان داد که برخی از چت‌بات‌های متا رفتار تحریک‌آمیز داشتند و حتی وارد «گفت‌و‌گو‌های عاشقانه و جنسی» با کاربران کم‌سن‌وسال می‌شدند. این افشاگری باعث شد تا سناتور آمریکایی، جاش هاولی، تحقیقاتی درباره سیاست‌های هوش مصنوعی متا آغاز کند و از این شرکت مدارکی درباره نحوه تعامل چت‌بات‌ها با نوجوانان طلب کند. اندی استون، سخنگوی متا، در ایمیلی اعلام کرد اقدامات موقتی فعلاً در حال اجراست و شرکت درحال‌توسعه تدابیر بلندمدت برای اطمینان از تجربه‌ای ایمن و مناسب سن کاربران نوجوان است. او اضافه کرد که سیاست‌های هوش مصنوعی متا تحت بازبینی و اصلاح هستند و مثال‌ها و یادداشت‌های داخلی که امکان معاشقه چت‌بات با کودکان را مجاز می‌دانست، حذف شده‌اند.

منبع: فارس