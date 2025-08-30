باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عباس مقتدایی نایب‌رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره عملکرد یک‌ساله دولت در زمینه سیاست خارجی گفت: ابعاد مختلف همکاری‌های بین‌المللی ایران قابل ارزیابی و بررسی است. محوریت دیپلماسی همسایگان ازجمله مواردی است که دولت به خوبی پیش برده است. آقای رئیس‌جمهور با بسیاری از کشورهای همسایه، چه کشورهای کوچکتر و چه بزرگتر، مراودات و حضور میدانی داشته است و از این جهت وزارت امور خارجه و بخش‌های مربوطه در ریاست‌جمهوری و بخش سیاسی و بین‌المللی که این موضوعات را دنبال می‌کنند، فعالانه عمل کرده‌اند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهار کرد: حضور ایران در اجلاس‌های بین‌المللی با همکاری همسایگان و یا دیدارهای دوجانبه در حاشیه حضور در اجلاس‌ بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی ازجمله مواردی است که به خوبی انجام شده است. آقای رئیس‌جمهور نشان داده است که برای دیپلماسی همسایگان احترام و دیدگاه ویژه‌ای در نظر گرفته و زیرمجموعه‌های دولت از جمله وزارت امور خارجه نیز چنین روندی را پیگیری می‌کنند.

این نماینده مجلس می‌گوید ما در کمیسیون امنیت ملی و خارجی بر روند همکاری‌های بین‌المللی ایران با همسایگان نظارت داشته و داریم و مجموعه‌ای از ارشادات و راهنمایی‌های کمیسیون در اختیار وزیر امور خارجه و شخص آقای رئیس‌جمهور قرار گرفته است. ما جلسات چندباره‌ای با وزیر امور خارجه و معاونین ایشان و همچنین با شخص آقای رئیس‌جمهور داشته‌ایم و معتقدیم یکی از کارهای مهمی که باید بیش از پیش تقویت شود، همین ارتباط ایران با کشورهای همسایه است.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: ما به جهت اشتراکات در زمینه‌های فرهنگی و زمینه‌های مختلف اقتصادی و نظایر آن می‌توانیم حد بالاتری از همکاری در عرصه‌های پولی، مالی، بانکی، تجاری و بازرگانی را سازماندهی کنیم همچنین جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهای دنیاست که ۱۵ همسایه دارد و کمتر کشوری در دنیا پیدا می‌شود که این تعداد همسایه داشته باشد لذا این یک ظرفیت عظیم است که باید قدر آن را بدانیم و بیشترین بهره‌برداری از آن داشته باشیم؛ امری که اکنون هم دولت و هم مجلس بر آن تأکید دارد.