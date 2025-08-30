نایب‌رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید محوریت دیپلماسی همسایگان ازجمله مواردی است که دولت به خوبی پیش برده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عباس مقتدایی نایب‌رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره عملکرد یک‌ساله دولت در زمینه سیاست خارجی گفت: ابعاد مختلف همکاری‌های بین‌المللی ایران قابل ارزیابی و بررسی است. محوریت دیپلماسی همسایگان ازجمله مواردی است که دولت به خوبی پیش برده است. آقای رئیس‌جمهور با بسیاری از کشورهای همسایه، چه کشورهای کوچکتر و چه بزرگتر، مراودات و حضور میدانی داشته است و از این جهت وزارت امور خارجه و بخش‌های مربوطه در ریاست‌جمهوری و بخش سیاسی و بین‌المللی که این موضوعات را دنبال می‌کنند، فعالانه عمل کرده‌اند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهار کرد: حضور ایران در اجلاس‌های بین‌المللی با همکاری همسایگان و یا دیدارهای دوجانبه در حاشیه حضور در اجلاس‌ بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی ازجمله مواردی است که به خوبی انجام شده است. آقای رئیس‌جمهور نشان داده است که برای دیپلماسی همسایگان احترام و دیدگاه ویژه‌ای در نظر گرفته و زیرمجموعه‌های دولت از جمله وزارت امور خارجه نیز چنین روندی را پیگیری می‌کنند.

این نماینده مجلس می‌گوید ما در کمیسیون امنیت ملی و خارجی بر روند همکاری‌های بین‌المللی ایران با همسایگان نظارت داشته و داریم و مجموعه‌ای از ارشادات و راهنمایی‌های کمیسیون در اختیار وزیر امور خارجه و شخص آقای رئیس‌جمهور قرار گرفته است. ما جلسات چندباره‌ای با وزیر امور خارجه و معاونین ایشان و همچنین با شخص آقای رئیس‌جمهور داشته‌ایم و معتقدیم یکی از کارهای مهمی که باید بیش از پیش تقویت شود، همین ارتباط ایران با کشورهای همسایه است.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: ما به جهت اشتراکات در زمینه‌های فرهنگی و زمینه‌های مختلف اقتصادی و نظایر آن می‌توانیم حد بالاتری از همکاری در عرصه‌های پولی، مالی، بانکی، تجاری و بازرگانی را سازماندهی کنیم همچنین جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهای دنیاست که ۱۵ همسایه دارد و کمتر کشوری در دنیا پیدا می‌شود که این تعداد همسایه داشته باشد لذا این یک ظرفیت عظیم است که باید قدر آن را بدانیم و بیشترین بهره‌برداری از آن داشته باشیم؛ امری که اکنون هم دولت و هم مجلس بر آن تأکید دارد.

برچسب ها: عملکرد دولت ، سیاست خارجی
خبرهای مرتبط
راستینه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
شرایط خاص کشور کار دولت را سخت و پیچیده کرد/ رویه‌های غلط اقتصادی سریع‌تر اصلاح شود
سفیر چین:
چین به تعهد ایران برای عدم توسعه سلاح‌های هسته‌ای احترام می‌گذارد
نگاهداری در تشریح فرایند فعال‌سازی ماشه و سناریوهای پیش رو:
اثر واقعی ماشه به مراتب کمتر از تحریم‌های آمریکاست/ ماشه، فضای کنش‌گری دیپلماتیک اروپایی‌ها با ایران را می‌بندد
کشوری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
عملکرد یک‌ساله دولت تا حدودی قابل قبول است
قالیباف در پاسخ به تذکری:
گزارش عملکرد دولت از اجرای برنامه هفتم تا پایان شهریور به مجلس تقدیم می‌شود
منان رئیسی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
عملکرد دولت چهاردهم در سال اول قانع‌کننده نبود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۲۰:۱۷ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
ما همسایگان نامردی داریم که نمک نشناس وبی ریشه هستند
۰
۰
پاسخ دادن
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۹ شهریور
تأکید لاریجانی بر امضای سند جامع روابط راهبردی میان ایران و ارمنستان
شرایط خاص کشور کار دولت را سخت و پیچیده کرد/ رویه‌های غلط اقتصادی سریع‌تر اصلاح شود
دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با وزیر امور خارجه
محکومیت شدید جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی علیه یمن
چین به تعهد ایران برای عدم توسعه سلاح‌های هسته‌ای احترام می‌گذارد
رفت‌وآمدهای وزیر امور خارجه به کشورهای همسایه تأثیرگذار بوده است
توضیحات عراقچی درخصوص نشست با روسای کمیته‌های ملی المپیک، پارالمپیک و فدراسیون‌های ورزشی
باید راهبرد «ماشه علیه ماشه» را فعال کنیم/با کنترل تنگه هرمز، مسئله انرژی برای اروپا چالشی جدی خواهد شد
پزشکیان: جامعه جهانی باید سریع برای توقف یاغی‌گری رژیم صهیونیستی اقدام کند
آخرین اخبار
ملت ایران با انسجام، اقتدار و مقاومت توطئه دشمن را خنثی کرد
پزشکیان: جامعه جهانی باید سریع برای توقف یاغی‌گری رژیم صهیونیستی اقدام کند
باید راهبرد «ماشه علیه ماشه» را فعال کنیم/با کنترل تنگه هرمز، مسئله انرژی برای اروپا چالشی جدی خواهد شد
شرایط خاص کشور کار دولت را سخت و پیچیده کرد/ رویه‌های غلط اقتصادی سریع‌تر اصلاح شود
رفت‌وآمدهای وزیر امور خارجه به کشورهای همسایه تأثیرگذار بوده است
توضیحات عراقچی درخصوص نشست با روسای کمیته‌های ملی المپیک، پارالمپیک و فدراسیون‌های ورزشی
چین به تعهد ایران برای عدم توسعه سلاح‌های هسته‌ای احترام می‌گذارد
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۹ شهریور
تأکید لاریجانی بر امضای سند جامع روابط راهبردی میان ایران و ارمنستان
دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با وزیر امور خارجه
محکومیت شدید جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی علیه یمن
دیدار دبیر شورای امنیت ارمنستان با عراقچی
قالیباف اقدامات ماجراجویانه آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد
سرلشکرموسوی: حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای عامل نگرانی برای منطقه است
اجرای۱۳ طرح ملی برای توانمندسازی زنان، دختران و خانواده‌ها
بازگشت تحریم‌های بین‌المللی را نباید کوچک شمرد
عارف: طرح اصلاح زنجیره عرضه آرد و نان در دستور کار دولت است
اثر واقعی ماشه به مراتب کمتر از تحریم‌های آمریکاست/ ماشه، فضای کنش‌گری دیپلماتیک اروپایی‌ها با ایران را می‌بندد
پزشکیان: هیچ قدرت خارجی نباید خللی در روابط دوستانه ایران و ارمنستان ایجاد کند
اسماعیلی: باید با سخت‌کوشی از مشکلات داخلی و بین‌المللی عبور کنیم