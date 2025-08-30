تخصیص ۸۶.۶ درصدی اعتبارات سفر رییس جمهور به سیستان و بلوچستان

باشگاه خبرنگاران جوان _ مهرداد عرباول اظهار کرد: در سفر رییسجمهور و اعضای هیات دولت چهاردهم به سیستان و بلوچستان، مجموع تعهدات مصوب دولت به استان به ۳۴ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان رسید که با برنامهریزی انجامشده، این اعتبارات باید در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بهصورت کامل توزیع و عملیاتی شود.
وی با اشاره به برنامهریزی منسجم برای تخصیص این اعتبارات، گفت: براساس مصوبههای موجود، باید در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۶ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان و برای سال ۱۴۰۴ معادل ۱۷ هزار و ۳۲۴ میلیارد تومان از این تعهدات در نظر گرفته شود.
به گفته رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی سیستان و بلوچستان، تخصیص این اعتبارات با هماهنگی میان دستگاههای اجرایی استانی و ملی در حال اجراست و بخش عمدهای از این پروژهها به وزارتخانهها و سازمانهای ملی از جمله نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، حفاظت محیط زیست، علوم و بهداشت مربوط میشود که نقش کلیدی در ارتقای شاخصهای توسعه استان دارند.
عرباول افزود: از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ تاکنون، در مجموع ۲۹ هزار و ۷۰۴ میلیارد تومان به دستگاههای اجرایی تخصیص یافته که شامل ۱۷ هزار و ۷۶ میلیارد تومان در سال گذشته و ۱۲ هزار و ۶۴۳ میلیارد تومان در سال جاری است؛ رقمی که معادل ۸۶.۶ درصد از تعهدات اولیه سفر ریاستجمهوری بهشمار میرود.
وی ادامه داد: صورتجلسه توزیع استانی این اعتبارات، هفته گذشته به دستگاههای اجرایی ابلاغ و فرایند جذب منابع نیز آغاز شده است.
وی تاکید کرد: این منابع در پروژههای عمرانی، زیربنایی، کشاورزی و ورزشی هزینه میشود و میتواند نقشی اساسی در تحول زیرساختی شرق کشور ایفا کند.
اصلاح مصوبات و حذف همپوشانیها برای تسریع در اجرای پروژهها
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی سیستان و بلوچستان به برخی اصلاحات در فرآیند اجرایی پروژهها اشاره کرد و گفت: در مواردی، همپوشانی میان پروژههای منابع طبیعی و محیط زیست وجود داشت که با دستور معاون اجرایی رییسجمهور و با هماهنگی شورای برنامهریزی استان، تفکیک وظایف انجام و دستگاههای مسئول مشخص شد.
عرباول با اشاره به سفر دوم رییسجمهور به استان در سال گذشته تصریح کرد: در این سفر، سه مطالبه مهم که در مرحله اول مغفول مانده بودند، مجدد مطرح و با تأیید رییسجمهوری و معاون اجرایی وی، وارد مرحله تامین اعتبار شد.
به گفته وی، نخستین طرح مربوط به تکمیل کانال انحرافی انتقال آب در منطقه سیستان (فیدر۲) است که برای اجرای آن ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و ۱۴۰ میلیارد تومان از این رقم توسط سازمان برنامه و بودجه تأمین خواهد شد.
عرب اول خاطرنشان کرد: طرح دوم، توسعه شبکه فاضلاب شهر زابل با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان است که بخش عمدهای از آن از محل اعتبارات متوازن تأمین خواهد شد.
وی، سومین پروژه را مرتبط با بخش فرهنگ دانست و گفت: برای تکمیل موزه هنرهای معاصر زاهدان که هماکنون بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، ۸۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است که با اختصاص آن، این مجموعه فرهنگی به بهرهبرداری خواهد رسید.
اضافه شدن پروژههای جدید در بخش کشاورزی و توسعه دریایی
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی سیستان و بلوچستان از پیگیریهای انجامشده برای اضافه شدن پروژههای وزارت جهاد کشاورزی در فهرست مصوبات سفر ریاستجمهوری خبر داد و گفت: چهار پروژه جدید در حوزههای کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری به فهرست مصوبات افزوده شد.
عرباول با اشاره به اهمیت این پروژهها در کاهش فرسایش خاک و حفظ منابع آبی استان افزود: تنها در حوزه دشتیاری، اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری برای مقابله با فرسایش خندقی با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان در ۲ سال آینده پیشبینی شده است که منابع آن از محل ردیفهای ملی تأمین خواهد شد.
وی به پروژه توسعه اسکله کنارک نیز اشاره کرد و گفت: این پروژه راهبردی که نقش مهمی در توسعه اقتصاد ایفا میکند، نیازمند ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار است که هماهنگیهای لازم برای تأمین این منابع در دستور کار قرار دارد.
منبع: سازمان برنامه ریزی و بودجه سیستان و بلوچستان