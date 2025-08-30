فعالیت بیش از سه هزار تعاونی در استان یزد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی - فرهاد شیخی مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان یزد در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: یزد در حال حاضر دارای پنج هزارو ۸۲۶ تعاونی است که از این تعداد سه هزارو ۳۶۷ تعاونی یعنی ۵۸ درصد آنها فعال و دو هزار و ۴۵۹ تعاونی معادل ۴۲ درصد آنها غیرفعال و راکد هستند.

وی اعضای تعاونی‌های استان را ۱۵۴ هزار و ۶۰۰ نفر و اشتغال ایجاد شده در این حوزه را ۵۶ هزار و ۵۸۶ نفر ذکر کرد و افزود: سرمایه اولیه تعاونی‌های استان ۱۳.۵ هزار میلیارد ریال و سرمایه فعلی آنها ۶۸.۸ هزار میلیارد ریال است که بیانگر رشد این بخش در استان یزد است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به وضعیت تعاونی‌ها به تفکیک شهرستان‌ها نیز گفت: مرکز استان از این حیث وضعیت مطلوب‌تری دارد به نحوی که بیشترین تعاونی‌های استان به تعداد ۲۷۱۵ تعاونی با ۲۵ هزار و ۶۳۰ فرصت شغلی و سرمایه اولیه ۵۵.۹ هزار میلیارد ریال در شهرستان یزد مستقر هستند و شهرستان‌های مروست با ۸۲ تعاونی و بهاباد با ۹۰ تعاونی از کمترین تعداد تعاونی‌ها برخوردار هستند.

وی بخش مسکن را دارای بیشترین سرمایه دربخش تعاونی‌ها با ۴۳۳ هزار میلیارد ریال گردش مالی و سهم ۴۷ درصدی اعلام کرد و گفت: بخش تولیدی توزیعی با سهم سرمایه اولیه ۶.۷ هزار میلیارد ریال و بیش از ۵۰ هزار عضو فعال و بخش کشاورزی و دامداری با سرمایه ۲۲۳ هزار میلیارد ریال و اشتغال پنج هزارو ۳۱۹ نفر از دیگر بخش‌های مهم فعالیتی تعاونی‌ها در استان است.

وی با اشاره به تاکید مواد ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی به موضوع تعاون، گفت: هرچند قرار بود که سهم تعاون در بخش اقتصاد دستیابی به سهم ۲۵ درصدی بود ولی هم اکنون این رقم محقق نشده است و به نظر دلایل عدم تحقق این موضوع باید از سوی کارشناسان و صاحبان امر موشکافی و اطلاع‌رسانی شود.

وی با اشاره به مطالعات اخیر صورت گرفته در این حوزه، یادآور شد: براساس نتایج این بررسی هرچند ایران رتبه اول تعداد تعاونی‌ها و بالاتر از کشورهایی مانند ژاپن و آمریکا را دارد ولی به لحاظ سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور، نیوزیلند در رتبه اول این مطالعه با سهم ۲۰ درصدی قرار دارد.

شیخی در پایان نیز به آمار کمتر از ۵ درصد بخش تعاون در اقتصاد کشورمان اشاره و نبود زیرساخت‌ها به رغم ظرفیت بالای بخش تعاون را یکی از مهمترین علل عدم تحقق سهم تعیین شده بخش تعاون در اقتصاد دانست.