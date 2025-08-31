آمریکا به دنبال نفوذ پنهانی در گرینلند است!

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین مهدی تبار- دولت دانمارک در اقدامی کمسابقه، کاردار ایالات متحده در کپنهاگ را احضار کرد تا درباره گزارشی توضیح دهد که از یک عملیات پنهان نفوذ آمریکا در گرینلند پرده برداشته است. این ماجرا که به گزارش فارن پالیسی در روزهای اخیر بازتاب گستردهای یافته، بار دیگر حساسیتهای ژئوپولیتیکی پیرامون جزیرهی غنی از منابع گرینلند و تلاشهای مداوم واشنگتن برای گسترش نفوذ در این منطقه استراتژیک را برجسته میکند.
بر اساس یافتههای منتشرشده از سوی رسانه عمومی دانمارک (DR)، دستکم سه فرد مرتبط با حلقه نزدیک به دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در سالهای اخیر در فعالیتهایی با هدف «نفوذ در جامعه گرینلند» مشارکت داشتهاند. این افراد متهم شدهاند که فهرستهایی از شهروندان گرینلندی مخالف و موافق سیاستهای واشنگتن تهیه کردهاند تا زمینهی شکلگیری یک جریان جداییطلب حامی منافع آمریکا را فراهم سازند. همچنین، آنها کوشیدهاند مواردی از تبعیض یا بدرفتاری احتمالی دانمارکیها علیه گرینلندیها را مستندسازی کنند تا این کشور در رسانههای آمریکایی بهطور منفی تصویر شود. به گزارش فارن پالیسی، دو تن دیگر از اتباع آمریکایی نیز با سیاستمداران و تجار محلی تماس برقرار کردهاند تا پشتیبانی بیشتری برای اهداف ایالات متحده در منطقه جلب کنند.
این اقدامات در حالی صورت میگیرد که ترامپ بارها از اهمیت تسلط آمریکا بر گرینلند سخن گفته است. او در گذشته اعلام کرده بود «مالکیت و کنترل گرینلند یک ضرورت مطلق برای امنیت ملی ایالات متحده است». تلاشهای او برای خرید این جزیره در سال ۲۰۱۹ با مخالفت نخستوزیر دانمارک، مته فِرِدریکسن، ناکام ماند، اما به گفتهی فارن پالیسی، این ناکامی مانع ادامهی فشارهای واشنگتن برای دستیابی به این سرزمین نشده است. ترامپ حتی در ماههای اخیر تهدید کرده بود که برای تحقق این هدف، گزینههای فشار اقتصادی و حتی نیروی نظامی را از دستور کار خارج نخواهد کرد.
مقامات دانمارکی، از جمله وزیر خارجه، لارس لوکه راسموسن، این اقدامات را «غیرقابلقبول» خوانده و تأکید کردهاند که گرینلند نه قابل خرید است و نه موضوعی برای معامله. او هشدار داده است که «بازیگران خارجی همچنان به گرینلند چشم دوختهاند و طبیعی است که در آینده با تلاشهایی برای تأثیرگذاری بر آینده پادشاهی دانمارک روبهرو شویم». نخستوزیر فِرِدریکسن نیز در واکنش گفت: «ما این موضوع را بسیار جدی تلقی میکنیم.»
سازمان اطلاعات و امنیت دانمارک نیز تأیید کرده که گرینلند در وضعیت کنونی به شدت هدف کارزارهای نفوذ خارجی قرار دارد. هنوز کاخ سفید درباره گزارشهای اخیر موضع رسمی نگرفته است.
به گزارش فارن پالیسی، این دومین بار در ماههای گذشته است که کپنهاگ مقام ارشد آمریکایی را فرا میخواند. پیشتر در ماه مه نیز دانمارک در اعتراض به گزارشهایی مبنی بر دستور مستقیم سازمانهای اطلاعاتی آمریکا برای حمایت از جنبش استقلالطلبی گرینلند، سرپرست وقت سفارت ایالات متحده را احضار کرده بود.
در حالی که واشنگتن گرینلند را بهعنوان یک «کلید استراتژیک» در معادلات قطب شمال و رقابت با چین و روسیه میبیند، کپنهاگ و دولت محلی گرینلند بارها اعلام کردهاند که این سرزمین فروشی نیست و بخشی جداییناپذیر از پادشاهی دانمارک باقی خواهد ماند. با این حال، به نظر میرسد بحران اعتماد میان متحدان دیرینهی ناتو وارد مرحلهای تازه شده است.