فرماندار چگنی گفت: سالانه بیش از یک میلیون تن سنگ نرگسه که فقط خاص چگنی بوده تولید می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سیف فرماندار چگنی گفت: معدن مرمریت (سنگ تزئینی) «گوهره» در منطقه نرگسه (دربچاه) شهرستان چگنی است که مکانی که منبع مهمی برای استخراج و بهره‌برداری از سنگ تزئینی در استان لرستان است.

وی افزود:سالانه بیش از یک میلیون تن سنگ نرگسه که فقط خاص چگنی بوده تولید می‌شود.

 سیف بیان کرد: ذخایر این معدن بالغ بر ۱۷ میلیون تن تخمین زده شده و زمینه اشتغال مستقیم برای حدود ۸۰ نفر را فراهم می‌کند.  

فرماندار چگنی اظهار کرد:سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال توسط شرکت توسعه و بهره‌برداری معادن وابسته به بنیاد شهید برای تجهیز و توسعه معدن انجام شده است.  

برچسب ها: سنگ تزئینی ، چگنی
خبرهای مرتبط
افزایش 42 درصدی صادرات سنگ های تزئینی
اشتغال بیش از هزار و ۶۰۰ نفر در معادن سنگ تزئینی خراسان جنوبی
لرستان/
تولید 22درصد سنگ‎های تزئینی کشور در لرستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
غار ماهی کور لرستان؛ موزه زنده تکامل در دل ایران
صنایع کوچک، ناجی بزرگ اشتغال در سلسله
تلفات جاده‌ای پیشتاز حوادث مرگبار لرستان در بهار ۱۴۰۴
قلعه فلک‌الافلاک در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت می‌شود
۹ پروژه نیمه‌تمام کتابخانه در لرستان
نیمه‌راه مانده؛ لاستیک‌سازی خرم‌آباد هنوز در انتظار
پرونده‌ای طولانی و هفت‌خوان رستم ثبت جهانی
خاموشی کوره‌ها، سفره‌های کارگری را کوچک‌تر کرد
پویش بخشش در لرستان
ناترازی برق لرستان؛ پای ماینرها و ادارات پرمصرف در میان است
آخرین اخبار
چگنی قطب تولید سنگ گوهره در جهان؛ تولید سالانه بیش از یک میلیون تن
وجود ۲۷۰۰ پروژه بر زمین مانده میراث فرهنگی در کشور
میراث هزارساله پل تاریخی کشکان از ریزش و تخریب نجات پیدا می‌کند
تصفیه خانه سلسله تا دو سال آینده به بهره برداری می‌رسد
کارخانه آهک هیدراته پلدختر در ایستگاه وعده‌ها؛ از اعلام افتتاح در دی‌ماه تا انتظار برای آبان ۱۴۰۴
ناترازی برق لرستان؛ پای ماینرها و ادارات پرمصرف در میان است
پویش بخشش در لرستان
خاموشی کوره‌ها، سفره‌های کارگری را کوچک‌تر کرد
قلعه فلک‌الافلاک در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت می‌شود
تلفات جاده‌ای پیشتاز حوادث مرگبار لرستان در بهار ۱۴۰۴
۹ پروژه نیمه‌تمام کتابخانه در لرستان
صنایع کوچک، ناجی بزرگ اشتغال در سلسله
پرونده‌ای طولانی و هفت‌خوان رستم ثبت جهانی
نیمه‌راه مانده؛ لاستیک‌سازی خرم‌آباد هنوز در انتظار
غار ماهی کور لرستان؛ موزه زنده تکامل در دل ایران
بیش از یک میلیون اثر تاریخی در کشور؛ ۹۵ درصد آثار کشور هنوز ثبت ملی نشده‌اند
آغاز فصل تازه‌ای در زیرساخت ارتباطی الیگودرز با افتتاح طرح‌های مخابراتی
جغرافیای لرستان، جغرافیای تمدنی ملی
پادگان ۰۷ خرم‌آباد در مسیر تبدیل به مجموعه فرهنگی گردشگری
تحقق ۱۵۹ درصدی اهداف عمرانی؛ ۸.۷ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شد
آب سالم برای مردم سپیددشت؛ واحد آب‌شیرین‌کن راه‌اندازی شد
جهش بزرگ گردشگری در لرستان؛ زیرساخت‌ها تا پایان برنامه هفتم ۲ برابر می‌شود
دسترسی دشوار به درمان؛ قصه مشکلات بهداشت و درمان در دل کوه‌های لرستان
از تخریب جنگل تا آلودگی رودها؛ لرستان بی‌پناه در برابر بحران زیست‌محیطی
رشد تقاضای کسب‌وکار در لرستان؛ ثبت ۱۱۵ هزار درخواست در سامانه ملی
جاده‌های پرحادثه زیر تیغ اصلاح
لرستان در محاصره تخریب؛ ۳۰۰ محیط‌بان کم داریم
پلدختر، مقصد سرمایه‌گذاری و اشتغال؛ پروژه‌های بزرگ افتتاح شد
افتتاح طرح‌های مخابراتی برای آینده‌ای متصل در لرستان