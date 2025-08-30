چگنی قطب تولید سنگ گوهره در جهان؛ تولید سالانه بیش از یک میلیون تن

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سیف فرماندار چگنی گفت: معدن مرمریت (سنگ تزئینی) «گوهره» در منطقه نرگسه (دربچاه) شهرستان چگنی است که مکانی که منبع مهمی برای استخراج و بهره‌برداری از سنگ تزئینی در استان لرستان است.

وی افزود:سالانه بیش از یک میلیون تن سنگ نرگسه که فقط خاص چگنی بوده تولید می‌شود.

سیف بیان کرد: ذخایر این معدن بالغ بر ۱۷ میلیون تن تخمین زده شده و زمینه اشتغال مستقیم برای حدود ۸۰ نفر را فراهم می‌کند.

فرماندار چگنی اظهار کرد:سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال توسط شرکت توسعه و بهره‌برداری معادن وابسته به بنیاد شهید برای تجهیز و توسعه معدن انجام شده است.