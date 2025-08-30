باشگاه خبرنگاران جوان - مشکل حرکت کردن کاوشگرهای فضایی روی سیارههای پر پیچ خم، حل شد. دو محقق از دانشگاه تگزاس موفق شدن طرح مفهومی ناسا را به یک طرح واقعی تبدیل کنند و یک کاوشگر چرخان بسازند. این کاوشگر به نام RoboBall یا گوی بی نقص امکان دسترسی به مکانهای سخت عبور را روی سیارههای مریخ و ماه دارد. ظاهر گرد این کاوشگر به آن اجازه میدهد راحت بچرخد و بنابراین در محیطهای متنوعی، از کف دهانههای ماه گرفته تا شنهای روان ساحل مریخ، حرکت کند.
روبوبال در واقع یک روبات توپ گرد است که میتواند از دهانههای شیبدار ماه نقشهبرداری کند و به جاهایی برود که مریخنوردها نمیتوانند. دستهای از این روباتهای توپیشکل میتوانند از مناطق نقشهبرداری کرده و دادهها را برای اپراتورها ارسال کنند.
منبع: همشهری آنلاین