باشگاه خبرنگاران جوان - سومین جلسه شورای اداری شهرستان تهران با حضور حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران و حسین خوش‌اقبال فرماندار تهران صبح امروز در سازمان اقتصاد اسلامی ایران برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد، امام جمعه موقت تهران، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت به‌ویژه شهیدان رجایی و باهنر، آنان را «خدمتگزارانی شایسته، پرتلاش، کارآزموده و صادق برای ملت ایران» توصیف کرد و بر لزوم پاسداشت راه و آرمان‌های آنان تأکید نمود.

وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به مقایسه میان شهدای دولت و شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: شهدای دولت به دست منافقین تقدیم ملت بزرگ ایران شدند، در حالی که شهدای دفاع مقدس با تهاجم مستقیم دشمن به شهادت رسیدند. مهم‌ترین پیام این دو حادثه این است که در گذشته، دشمنان می‌توانستند از عوامل داخلی برای تهدید منافع ملت ایران استفاده کنند و بدون هیچ هزینه‌ای دفتر نخست‌وزیری را منفجر کنند، اما امروز پس از چهار دهه، دشمنان برای تهدید منافع ملت ایران ناچارند مستقیماً با تمام توان نظامی وارد جنگ شوند.

امام جمعه موقت تهران با تأکید بر تغییر جایگاه ایران در عرصه منطقه‌ای و جهانی اظهار داشت: مقایسه این دو رویداد نشان می‌دهد که امروز نسبت به چهار دهه قبل در نقطه‌ای بسیار بالاتر از قدرت قرار داریم. طراحی تهاجم به ایران با برنامه‌ریزی بلندمدت و هماهنگی کامل همه نیرو‌های متحد دشمنان با اهدافی گسترده صورت گرفت، اما در سایه دو گوهر گران‌بها یعنی انسجام ملی و حضور مردم در دفاع از ایران، همراه با قدرت نظام برای دفاع از مردم و مقابله با آتش غرب، دشمنان شکست سنگینی را تجربه کردند و تراز جمهوری اسلامی به شکل کلی تغییر کرد.

ابوترابی‌فرد ادامه داد: با وجود همه اطلاعاتی که دشمنان از قدرت ملی، فرماندهی و فناوری ایران داشتند، آنچه در میدان دیدند بسیار بزرگ‌تر از محاسباتشان بود. امروز ما نظامی مقتدر داریم، تحریم‌های سخت را تحمل کرده‌ایم و از یک جنگ نابرابر و واقعی، سربلند و سرافراز بیرون آمده‌ایم.

وی در ادامه سخنان خود دو نکته اساسی را مورد توجه قرار داد: اولین نکته در خصوص نقش نظام اداری در حراست از انسجام ملی و اقتدار کشور است و نقش نظام اداری کشور در حفظ این دو گوهر یعنی انسجام ملی و اقتدار نظام بسیار تعیین‌کننده است. هر اندازه سطح خدمات دولت از نظر کیفیت و کمیت ارتقا یابد، رضایتمندی مردم افزایش پیدا می‌کند. احترام به شهروندان نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی دارد و مدیران باید با بهره‌گیری از نظرات برتر، زمینه افزایش این رضایتمندی را فراهم کنند. همچنین مدیرانی که در این زمینه تجربه‌های موفقی دارند باید آنها را در اختیار دیگران بگذارند. دومین نکته لزوم ارتقای کارایی نظام اداری و مقابله هوشمندانه با تحریم‌ها است.

وی افزود: نهاد دولت و نظام اسلامی ستونی است که کشور را حفظ کرده و باید تمام توان خود را برای ارتقای کارایی آن به‌کار بگیریم. تحریم‌هایی که دشمنان علیه ایران برنامه‌ریزی کرده‌اند و همچنان ادامه دارد، از مهم‌ترین تهدیدات برای نظام ماست؛ اما کسانی که تهدید را به‌درستی بشناسند، می‌توانند از قلب تهدید فرصت بیافرینند.

ابوترابی‌فرد با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌های اعمال‌شده بر صادرات نفت و ارزش پول ملی، تأکید کرد: ما باید در نقطه مقابل اهداف دشمن حرکت کنیم. تنها راه تبدیل تهدید به فرصت، انضباط مالی، برنامه‌ریزی دقیق برای کاهش نسبی هزینه‌ها و هم‌زمان افزایش کیفیت خدمات و تولیدات ملی است. در این مقطع حساس، با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و بهره‌گیری از توان ملی می‌توانیم اقتصاد کشور را تقویت و جایگاه ایران را در منطقه و جهان مستحکم‌تر کنیم.

در پایان، وی ابراز امیدواری کرد که رفتار انسانی، احترام به مردم، ارتقای نظام اداری و استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های ملی در مدیریت کشور و به‌ویژه در تهران بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.