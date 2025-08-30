مجمع عمومی سالیانه فدراسیون جهانی ووشو در حالی در حاشیه برگزاری رقابت‌های قهرمانی جهان در برزیل برگزار خواهد شد که ۴ ایرانی در جلسات مختلف IWUF حضور خواهند داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط‌عمومی فدراسیون ووشو؛ هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان ووشو در حالی از سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه (۲ سپتامبر) با برگزاری مراسم افتتاحیه در مرکز همایش‌های "اولیسس گیماراِس" در برازیلیا آغاز خواهد شد که بر اساس تقویم فدراسیون جهانی، جلسات کمیته‌های IWUF نیز یک روز قبل از شروع رسمی مسابقات برگزار خواهند شد.

بر این اساس امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو ایران و نایب‌رئیس کمیته کونگ‌فو فدراسیون جهانی، مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران و عضو هیأت‌رئیسه فدراسیون جهانی، امیرعباس لشکری رئیس کمیته پزشکی فدراسیون ووشو ایران و فدراسیون جهانی و محمد پورغلامی‌نژاد نیز به‌عنوان عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی ووشو در جلسات کمیته‌های کونگ‌فو، پزشکی و فنی IWUF حضور خواهند داشت.

جلسات فوق روز دوشنبه ۱۰ شهریورماه (۱ سپتامبر) در هتل ویندزورپلازای برزیل برگزار خواهد شد. هم‌چنین جلسه هیأت‌رئیسه فدراسیون جهانی ووشو نیز در تاریخ شنبه ۱۵ شهریورماه (۶ سپتامبر) صورت خواهد گرفت. ضمن این که مجمع عمومی سالیانه فدراسیون جهانی ووشو نیز در تاریخ یک‌شنبه ۱۶ شهریورماه (۷ سپتامبر) با حضور گائو ژیدان وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک چین که ریاست فدراسیون جهانی ووشو را عهده‌دار است، مهدی علی‌نژاد عضو هیأت‌رئیسه فدراسیون جهانی و امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو کشورمان برگزار می‌شود.

