معاون وزیر اقتصاد گفت: تمامی اموال کوروش کمپانی و چاق دبش تعیین تکلیف شده و تنها تعداد کمی از اموال آنها باقی مانده است.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -  احسان عسگری رئیس سازمان جمع آوری اموال تملیکی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت پرونده چای دبش و کوروش کمپانی اظهار داشت: مشکلاتی که در حوزه املاک وجود دارد و این حوزه مورد حقوقی خاص دارد، در مجموع ۱۴۴ میلیارد تومان از املاک شهمیری در مازندران به فروش رفته و به خزانه واریز شده است، املاک چای دبش و کوروش کمپانی نیز در دست فروش است.

عسگری  بیان کرد: بخشی از اموال توقیفی پرونده چای دبش املاک بوده که به سازمان تملیکی واگذار نشده است. پرونده فروش بخشی از کالاها و ماشین‌آلات به ما داده شده است، بخشی از کالاها هم به خود مجموعه چای دبش که نزدیک با ۲ هزار نیروی انسانی در حال تولید است به فروش رفته است.

وی اظهار داشت: در پرونده کوروش کمپانی نیز فروش خودروهای توقیفی این شرکت به سازمان اموال تملیکی داده شده که بخش مهمی از آنها فروخته و به خزانه واریز شده است و فقط پنج تا ۶ دستگاه خودرو باقی مانده است.

معاون وزیر اقتصاد ادامه‌داد: به بابک زنجانی هم درباره طلاهای وارداتی گفته شده که می‌تواند به کشور مبدأ برگرداند. طلاهایی که توقیف می‌شود، در خزانه مربوط به سازمان اموال تملیکی نگهداری می‌شود نه در انبار ها 

