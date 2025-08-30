باشگاه خبرنگاران جوان - گاوی، ستاره جوان و تاثیرگذار بارسلونا آسیبدیدگی طولانیمدتی را پشت سر گذاشت. پارگی رباط صلیبی و آسیب مینسک نزدیک به یک سال او را خانهنشین کرد. این بازیکن ۲۱ساله در فصل جاری به شرایط بازی رسیده و نشان داده به روزهای اوجش برگشته است. با این حال آسیبدیدگی او در تمرین، آبیاناریها را نگران کرده است. زانوی جراحیشده گاوی در تمرین تیم مشکل پیدا کرده و او دوباره مصدوم شده است.
بر اساس اعلام TV۳ اسپانیا آسیب گاوی جدی و خطرناک به نظر میرسد و احتمال زیادی میرود او برای زمانی طولانی از میادین دور شود.
گاوی قطعا دیدار برابر رایووایکانو در هفته سوم لالیگا را از دست داده است و فلیک منتظر مشخصشدن وضعیت نهایی این بازیکن تاثیرگذار است.
بارسلونا فصل جدید رقابتهای لالیگا را بسیار خوب آغاز کرده و در هر دو بازی برگزارشدهاش موفق به کسب پیروزی شده است.