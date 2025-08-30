باشگاه خبرنگاران جوان - فرشید ایلاتی کارشناس حوزه اقتصاد مسکن در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درمورد سهم سنگین هزینه مسکن در زندگی خانوارها گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار، میانگین سهم مسکن در سبد هزینهای خانوارهای شهری و روستایی کشور رشد ۴۲ درصدی داشته است که این عدد در کلان شهرها متفاوت است؛ به طوریکه هزینه مسکن بعضی از خانوارها در تهران به ۷۰ درصد درآمد آنها رسیده است و در این میان، مواردی هم وجود دارند که یکی از سرپرستان خانوار مجبور است ۱۰۰ درصد درآمد خود را برای تأمین مسکن صرف کند که همین موضوع باعث میشود تا اجرای کامل قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه ضرورت پیدا کند.
ایلاتی با بیان این که حدود ۷ میلیون و نیم خانوار مستأجر در کشور متقاضی مسکن حمایتی هستند، افزود: اگر از این ۷ میلیون و نیم خانوار، ۷۰ درصدشان واجد شرایط مسکن حمایتی باشند حدود ۴ میلیون خانوار میشود که هدفگذاری قانون جهش مسکن همین عدد است ولی میزان تحقق آن با اهداف قانونی فاصله زیادی دارد.
این کارشناس حوزه مسکن گفت: واگذاری زمین و تأمین تسهیلات بانکی از مهمترین ابزار دولت برای اجرای موفق طرحهای مسکن است و دولت زمینهای مساعد و مرغوبی در اختیار دارد ولی بخشی از اراضی واگذارشده خارج از محدوده شهری و زیرساختهای لازم هستند که هزینه آمادهسازی بالایی دارند.
ایلاتی با بیان این که سازمان ملی زمین و مسکن نیز ۱.۸ میلیون هکتار زمین در محدوده و حریم شهرها دارد که حدود ۱۰ درصد آن در داخل محدودههای شهری قرار دارد، افزود: این میزان میتواند در طرحهای مسکن استفاده شود.
این کارشناس مسکن ضمن انتقاد از عملکرد ضعیف بانکها در نهضت ملی مسکن گفت: بانکها فقط ۱۵ درصد به تعهدات خود عمل کردهاند و فارغ از بانک مسکن، این عدد برای عملکرد سایر بانکها کمتر از پنج درصد است که نشان میدهد نظام بانکی به وظایف قانونی خود عمل نکرده است.