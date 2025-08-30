باشگاه خبرنگاران جوان - اگرچه وضعیت بارش‌های کشور در سال آبی ۱۴۰۴ -۱۴۰۳ تا هفته اول اسفندماه در شرایط به نسبت خوبی قرار داشت، اما کاهش بارش‌ها در اواخر زمستان و فصل بهار، شرایط را به کلی تغییر داد.

اکنون و در فاصله سه هفته مانده به پایان سال آبی، همه ۳۱ استان کشور با کسری بارش مواجه هستند و میزان بارندگی‌ها حدود ۹۰ میلی متر کمتر از محدوده نرمال است؛ این یعنی اینکه ۴۰ درصد کمتر از شرایط طبیعی بارش دریافت شده است.

داده‌های مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور نشان می‌دهد میزان کسری بارش در حداقل ۱۷ استان سه رقمی است و در برخی استان میزان کسری بیش از ۳۰۰ میلیمتر یا نزدیک به آن است. این شرایط نشان می دهد که منابع آبی کشور علاوه بر اینکه با کاهش چشمگیر ورود منابع آبی مواجه هستند، تحت فشار مضاعفی قرار دارند.

این موضوع محدود به یک منطقه کم بارش و خشک نیست، بلکه اکثر مناطق کشور را تحت تاثیر قرار داده است به طوری که اکنون حدود ۴۶۵ شهر کشور با کم بارشی مواجه هستند.

بر اساس اطلاعات مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی‌ سازمان هواشناسی کشور، تا امروز بیشترین کسری بارش به ترتیب مربوط به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با کسری ۳۸۱، چهارمحال و بختیاری ۲۶۳ و لرستان ۲۲۴ میلی متر بوده است.

همچنین کمترین کسری بارش نیز با میزان ۱۲ میلی متر مربوط به استان زنجان بوده است. پس از زنجان استان‌های خراسان جنوبی با ۳۷، یزد ۴۱ و استان کرمان ۵۶ میلی متر کمترین کسری بارش را نسبت به شرایط نرمال داشته‌اند. این در حالی است که بسیاری از مناطق با کم بارشی انباشته مواجه هستند و شرایط خشکسالی در آن مناطق شدید یا بسیار شدید است.

منبع: هواشناسی