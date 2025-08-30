اجلاسیه پشتیبانی دومین کنگره سرداران امیران و ۸۰۰۰ شهیدگیلان+ تصاویر

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ آیت الله فلاحتی ، نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در اجلاسیه پشتیبانی دومین کنگره سرداران امیران و ۸۰۰۰ شهید استان گیلان که سالن همایش‌های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس برگزار شد ، گفت : در نظام حکومتی اسلامی اگر همه گوش به فرمان رهبری و ولایت باشند در برابر مشکلات و بحران ها کمتر دچار آسیب خواهیم شد.‌



نماینده ولی فقیه در گیلان به خاطرات دوران دفاع مقدس و فعالیت گیلان در آن دوران اشاره کرد و افزود : ترویج و انتقال جهاد هشت سال دفاع مقدس و معرفی آن فرهنگ به نسل معاصر از اهم برنامه های است که باید مورد توجه قرا گیرد.‌

آیت الله فلاحتی افزود : انتقال ارزش های گذشته به نسل معاصر به زبان هنر به صورت تصویری، نمایش یکی از ابزارهای است که بایستی مورد توجه قرار گیرد.

مردم گیلان همواره پای کار هستند

هادی حق شناس ، استاندار گیلان در این اجلاسیه گفت : جایگاه مردم شریف گیلان در تاریخ و تمدن جایگاه ارزشمندی است‌ .



استاندار گیلان با بیان اینکه گیلان تمدن غنی دارد، گفت : از دیر بازگیلان ارادت ویژه ای به ائمه اطهار ( ع) داشتند در گذشته گیلان نسبت به دیگر استانها نخستین استانی بود که درپیروی از ائمه اطهار( ع ) گام برداشت .‌

حق شناس به ۸ هزار شهید گیلان اشاره و تصریح کرد : از این مجموع ۴ هزار شهید استان از نیروهای نظامی و امنیتی بودند ، ۵۰ درصد از نیروی دریایی کشور در گیلان آموزش دیده اند.‌

وی تصریح کرد : گیلان دارای مردم با فرهنگی است ، همواره در عرصه های مختلف مردم گیلان حضور پررنگ و تاثیر گذاری داشتند این مردم همواره در همه عرصه ها بوده وهستند و نقش ایفا خواهند کرد.

سردار حمید دامغانی ، فرمانده سپاه قدس گیلان در این اجلاسیه گفت : شهید رجایی و باهنر نماد اخلاص مردمی بودن وساده زیستی از بارزترین ویژگی های این بزرگواران شمرده می شود، مسئولیت را برای دنیا طلبی نمی خواستند، صداقت در عمل و گفتار در صداقت این شهدا بود.



سردار دامعانی افزود :استان گیلان ۱۰۰ هزار رزمنده در دوران هشت دفاع مقدس به جبهه اعزام شدند.‌

فرمانده سپاه قدس گیلان تصریح کرد : شهدای ارزشمندی در تقویم دفاع مقدس از گیلان به ثبت رسیده است.‌

وی به پشتیبانی جبهه و ارسال محموله از گیلان اشاره و خاطر نشان ساخت : در آن دوران همه پای کار بودند و ۱۵۰۰ کامیون اقلام مورد نیاز و اساسی از گیلان در آن دوران به جبهه اعزام شدند.‌

ایجاد پمپاژ ناامیدی دشمنان در جامعه

سردار اکبر غمخوار، از فرماندهان پشتیبانی دفاع مقدس در این اجلاسیه گفت : گیلان همواره نقش ارزنده ای در دوران دفاع دفاع مقدس ایفا کرد.‌

وی افزود : امروز دشمنان درصدد ایجاد پمپاژ نا امیدی در جامعه هستند ، همگان باید هوشیار بوده به مقابله با این ترفنده ها بپردازیم.‌

غمخوار تصریح کرد: با اتحاد و وحدت هیچ گاه دشمنان انقلاب و اسلام به اهدافشان دست نخواهند یافت .

وی تصریح کرد : مردم گیلان در جنگ ۱۲ روزه اخیر با در اختیار گذاشتن هتل ها و منازل بار دیگر حماسه دیگر آفریدند.

در پایان این اجلاسیه از مستند پشتیبان غیور گیلان رونمایی شد.