باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از بی بی سی رومانو فلوریانی موسولینی که پیراهن کرمونزه را میپوشد، در اولین بازی خود در سری آ همراه با تیمش موفق به شکست ساسولو شد.
رومانو موسولینی در دقیقه ۸۲ بازی به زمین آمد و با درخشش در زمین توانست یک پنالتی برای تیمش بگیرد.
او پس از مسابقه گفت که «همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد» و «هرگز این شب را فراموش نخواهد کرد».
او که سال گذشته در دسته دوم لیگ فوتبال ایتالیا بازی میکرد، در اغلب اوقات که موفق به گلزنی میشد از سوی تماشاگران با سلامهای فاشیستی و یا فریاد زدن نامش مورد تشویق قرار میگرفت.
بنیتو موسولینی، رهبر فاشیستهای ایتالیا، جد بزرگ اوست که از سال ۱۹۲۲ تا ۱۹۴۳ بر ایتالیا حکومت میکرد. او یک دولت فاشیستی درست کرد و متحد هیتلر در جنگ جهانی دوم بود.