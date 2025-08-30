باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تصاویری از تخریب کامل منازل فلسطینی ها در غزه + فیلم

️تصاویری هوایی که از تخریب کامل مناطق بیت حانون، شمال غزه، جبالیا، دخان، جنوب غزه و مناطق دیگر ثبت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- با گذشت نزدیک به دو سال از جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، تصاویر آخرالزمانی از محله ها و خانه های فلسطینیان در این باریکه، گوشه ای از این ویرانی ها را نشان می دهد.

