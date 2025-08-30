باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی- عبدالحسین شاهوردی، رئیس پژوهشگاه رویان، در کنفرانس خبری بیستوششمین کنگره پزشکی تولیدمثل و علوم سلولی بازساختی و بیستوچهارمین جشنواره بینالمللی رویان گفت: در دورانی که بحث یأس و ناامیدی مطرح میشود، امیدواریم تلاشهایی که همکاران ما انجام دادهاند، بتواند امیدواری را در جامعه بدمد.
وی با بیان اینکه امروز یکی از دغدغههای کشور و جامعه بینالمللی، مشکل جمعیت و سلامت باروری است، افزود: این مسئله بهعنوان یکی از دغدغههای حوزه بهداشت مدنظر است. امیدوارم برنامهای که در این زمینه برگزار میشود بتواند باری را از دوش جامعه بردارد و قدمی در اصلاح این مشکل باشد.
شاهوردی با اشاره به برگزاری ۲۶مین کنگره پزشکی تولیدمثل، سلولهای بنیادی، علوم سلولی پزشکی بازساختی، پرستاری و مامایی و همچنین جشنواره بینالمللی علوم اظهار داشت: نباید این رویداد را تنها یک جشنواره سالیانه ببینیم؛ این یک گردهمایی بزرگ علمی است که در آن یک ایده کوچک میتواند تبدیل به پروژهای بینالمللی شود، چرا که فضایی طراحی شده تا افراد بتوانند ایدههای خود را مطرح کنند و تعامل و مشارکت ملی و بینالمللی شکل بگیرد.
رئیس پژوهشگاه رویان ادامه داد: یکی از دستاوردهای مهم در ۲۶ سال گذشته این بود که بعد از برگزاری این کنگرهها توانستیم پروژههایی را در سطح ملی تعریف و اجرا کنیم؛ بخشی از این پروژهها در ایران و بخشی در خارج از کشور دنبال میشوند. همچنین ۵۰ درصد از مقالاتی که در پژوهشگاه تولید شده، حاصل همکاری مشترک با جامعه بینالمللی بوده که نقطه قوت آن همین برنامه سالیانه است.
وی با اشاره به تحولات بزرگ علوم زیستی در سطح جهانی گفت: امروز بسیاری از بیماریهای صعبالعلاج با استفاده از تکنیکهای محققان علوم پایه و بالین درمان شدهاند. امیدواریم با گسترش این دانش در کشور، جایگاهی را که دانشمندان ایرانی طی سه دهه به دست آوردهاند، ادامه دهیم.
شاهوردی در پایان تأکید کرد: در این دوره، موضوعات هوش مصنوعی و علوم بینرشتهای بهطور ویژه مورد توجه قرار گرفته است.