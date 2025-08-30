باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه گفت تصور بازگرداندن داراییهای مسدود شده روسیه در داخل این بلوک به دلیل جنگ اوکراین، مگر اینکه مسکو غرامت پرداخت کرده باشد، امکانپذیر نیست.
او پیش از نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در کپنهاگ به خبرنگاران گفت: «ما نمیتوانیم تصور کنیم که اگر آتشبس یا توافق صلحی وجود داشته باشد، این داراییها به روسیه بازگردانده شوند، در حالی که آنها غرامتها را پرداخت نکردهاند.»
اتحادیه اروپا میگوید حدود ۲۱۰ میلیارد یورو (۲۴۵.۸۵ میلیارد دلار) از داراییهای روسیه تحت تحریمهای اعمال شده علیه مسکو به دلیل حمله به اوکراین در این بلوک مسدود شده است.
اوکراین و برخی از کشورهای اتحادیه اروپا از جمله لهستان و کشورهای بالتیک از اتحادیه اروپا خواستهاند که این داراییها را مصادره کرده و از آنها برای حمایت از کی یف استفاده کند.
اما فرانسه و آلمان، کشورهای قدرتمند اتحادیه اروپا - به همراه بلژیک که بیشتر این داراییها را در اختیار دارد - چنین درخواستهایی را رد کردهاند.
آنها خاطرنشان کردهاند که اتحادیه اروپا سودهای آینده از این داراییها را برای بازپرداخت حمایت از اوکراین اختصاص داده است و این سوال را مطرح کردهاند که آیا مبنای قانونی برای مصادره آنها وجود دارد یا خیر. دیپلماتها میگویند پس از توقف جنگ در اوکراین، بحث اکنون به چگونگی استفاده از این وجوه معطوف شده است.
منبع: رویترز