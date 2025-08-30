نجات کوهنورد مصدوم در ارتفاعات سبلان

باشگاه خبرنگاران جوان - اصغر نظری گفت: به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر آسیب دیدگی مرد ۵۲ ساله در منطقه مجیدیه کوه سبلان از طریق سامانه ۱۱۲ نجاتگران جمعیت هلال احمر شهرستان مشگین شهر بلافاصله به منطقه اعزام شدند.

رییس جمعیت هلال احمر شهرستان مشگین شهر گفت: نجاتگران پس از تلاش چند ساعته بعد از دسترسی به مصدوم و انجام دادن اقدامات پیش بیمارستانی و بسکت کردن، مصدوم را به بیمارستان ولیعصر (عج) مشگین شهر انتقال دادند.

نظری با اشاره به اینکه نجاتگران جمعیت هلال احمر همواره آماده عملیات هستند افزود: سامانه پاسخگویی به حوادث ۱۱۲ به صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت گزارش حادثه از هموطنان گرامی می‌باشد.

