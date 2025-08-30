سرپرست استقلال گفت: در زمین حریف ما نمی‌شوند و بیرون از زمین حاشیه ایجاد می‌کنند. خواهش می‌کنم ساپینتو را ببخشید تا روی نیمکت بنشیند و تیم خود را هدایت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از باشگاه استقلال تهران؛ بیژن طاهری، سرپرست تیم استقلال سرپرست استقلال درباره تساوی برابر ذوب‌آهن گفت: فوتبال است و غافلگیر شدیم. بازیکنان انگیزه زیادی برای بردن این تیم داشتند اما با حریفی مواجه شدیم که خیلی خوب حمله می‌کرد. در نیمه دوم بازیکنان به خودشان آمدند و خیلی خوب بازگشتیم. این نشانه متحول شدن استقلال است که اگر دو گل هم عقب بیفتد خیلی زود به روند بازی برمی‌گردد.

او درباره حواشی ایجاد شده بیان کرد: من هدفم از صحبت کردن بخاطر حاشیه‌هایی است که برای استقلال درست کردند. در زمین حریف ما نمی‌شوند و بیرون از زمین حاشیه ایجاد می‌کنند.

طاهری درباره شایعاتی مبنی بر جا ماندن آدان، دروازه‌بان استقلال از اتوبوس تیم پس از بازی برابر ذوب‌آهن و گم شدن موسی جنپو در هتل پیش از بازی، اظهار کرد: من خودم کنار آدان بودم و اتوبوس نرفته بود. آدان منتظر همسر خود بود تا از جایگاه تماشاگران بیاید. من تا تمام نفرات تیم را سوار نکنم خودم سوار نمی‌شوم. برخی حاشیه‌ها بچگانه است، مگر می‌شود کسی در هتل گم شود؟ یا آدان در ورزشگاه قدس جا مانده باشد؟ با دست خودمان به شبکه‌های معاند تیتر خبری هدیه می‌کنیم. مگر همچین چیزی ممکن است؟

سرپرست استقلال درباره بخشش نیمی از محرومیت سایپنتو گفت: محرومیت سایپنتو معضلی است که برای خودش و باشگاه درست شده است. چند سال از این موضوع گذشته و نباید این مقدار سخت‌گیری وجود داشته باشد. در این مدت همه قوانین را رعایت کرده است. او را ببخشید تا همه چیز در زمین مشخص شود. خواهش می‌کنم ساپینتو را ببخشید تا روی نیمکت بنشیند و تیم خود را هدایت کند.

برچسب ها: استقلال تهران ، سرپرست استقلال تهران
خبرهای مرتبط
نگاهی به حواشی‌های بازی استقلال و ذوب‌آهن + فیلم
افشاگری منصوریان درباره نقش مخرب ایجنت‌ها + فیلم
عملکرد تحسین برانگیز لرتبارها؛ صدرنشین ناخوانده، اما جذاب لیگ بیست و پنجم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مهدی طارمی در آتن/ امضای قرارداد تا ساعاتی دیگر
افشین پیروانی تا رأی استیناف مشکلی برای فعالیت ندارد
آگزبورگ ۲ - ۳ بایرن مونیخ/ فرار تیم کمپانی از کامبک خوردن
برد لحظه آخری ناپولی مقابل کالیاری/ سوله ستاره جدید گلادیاتور‌ها
فینالیست شدن برادران عالمیان در مسابقات دونفره فیدر چک
نبرد غول‌ها در ۹۷ کیلوگرم: پادشاه جوان در پی طلای کشتی جهان
جزئیاتی از قرارداد مهدی طارمی با المپیاکوس
رئال مادرید ۲ - ۱ مایورکا/ کامبک توفانی شاگردان آلونسو+ فیلم
پسر خوبی که هیچوقت به خودش بیست نداد
پرسپولیس نیاز به بازی‌سازی دارد/ جایگاه تیم ملی در مسابقات کافا نیست
آخرین اخبار
پیروزی نوجوانان ایران مقابل عربستان در بسکتبال کاپ آسیا
امامی در زاگرب طلسم‌شکنی می‌کند؟
کاله با اولویت جوانگرایی به لیگ برتر بسکتبال می‌آید
پسر خوبی که هیچوقت به خودش بیست نداد
جزئیاتی از قرارداد مهدی طارمی با المپیاکوس
علی نژاد: تلاش، همت و رشد شما برای ما از نتیجه مهم‌تر است
۹ ژاپنی در لیگ قهرمانان اروپا/ لژیونر‌های ما کجا هستند؟
صعود سینر به یک هشتم و حذف زورف از تنیس آزاد آمریکا
تولوز ۳ - ۶ پاری سن ژرمن/ نمایش ترسناک پی اس جی در شب شاعرانه ژائو نوس
رئال مادرید ۲ - ۱ مایورکا/ کامبک توفانی شاگردان آلونسو+ فیلم
نبرد غول‌ها در ۹۷ کیلوگرم: پادشاه جوان در پی طلای کشتی جهان
کریم انصاری فرد و رضا اسدی در لیست خرید هاشمیان نیستند
پرسپولیس نیاز به بازی‌سازی دارد/ جایگاه تیم ملی در مسابقات کافا نیست
ابراهیمی: استرس بازیکنان جوان در مسابقات کافا از بین می‌رود
برد لحظه آخری ناپولی مقابل کالیاری/ سوله ستاره جدید گلادیاتور‌ها
مهدی طارمی در آتن/ امضای قرارداد تا ساعاتی دیگر
آگزبورگ ۲ - ۳ بایرن مونیخ/ فرار تیم کمپانی از کامبک خوردن
فینالیست شدن برادران عالمیان در مسابقات دونفره فیدر چک
افشین پیروانی تا رأی استیناف مشکلی برای فعالیت ندارد
آغاز دوباره تمرینات پرسپولیس
آلاوس ۱ - ۱ اتلتیکو مادرید/ کشتی سیمئونه در گرداب
ستاره منچستریونایتد به چلسی پیوست
مقر کنفدراسیون کبدی آسیا تا ۲ ماه آینده به ایران منتقل می‌شود
چلسی زیر قول و قرار با بایرن مونیخ زد
فرار منچستریونایتد از کابوسی دوباره در دقیقه ۹۷/ شوک به تاتنهام با نخستین شکست فصل + فیلم
نتایج ضعیف تن هاخ با لورکوزن ادامه دارد/ پیروزی لایپزیش و اشتوتگارت مقابل حریفان
انتصاب رئیس جدید انجمن پدل استان تهران با حکم رئیس هیأت تنیس
آمریکا مقابل بلندقامتان ایران به زانو درآمد
چلسی ۲ - ۰ فولام/ آبی‌های لندن آماده جنگیدن برای قهرمانی + فیلم
وحید امیری از پرسپولیس جدا شد