باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از باشگاه استقلال تهران؛ بیژن طاهری، سرپرست تیم استقلال سرپرست استقلال درباره تساوی برابر ذوبآهن گفت: فوتبال است و غافلگیر شدیم. بازیکنان انگیزه زیادی برای بردن این تیم داشتند اما با حریفی مواجه شدیم که خیلی خوب حمله میکرد. در نیمه دوم بازیکنان به خودشان آمدند و خیلی خوب بازگشتیم. این نشانه متحول شدن استقلال است که اگر دو گل هم عقب بیفتد خیلی زود به روند بازی برمیگردد.
او درباره حواشی ایجاد شده بیان کرد: من هدفم از صحبت کردن بخاطر حاشیههایی است که برای استقلال درست کردند. در زمین حریف ما نمیشوند و بیرون از زمین حاشیه ایجاد میکنند.
طاهری درباره شایعاتی مبنی بر جا ماندن آدان، دروازهبان استقلال از اتوبوس تیم پس از بازی برابر ذوبآهن و گم شدن موسی جنپو در هتل پیش از بازی، اظهار کرد: من خودم کنار آدان بودم و اتوبوس نرفته بود. آدان منتظر همسر خود بود تا از جایگاه تماشاگران بیاید. من تا تمام نفرات تیم را سوار نکنم خودم سوار نمیشوم. برخی حاشیهها بچگانه است، مگر میشود کسی در هتل گم شود؟ یا آدان در ورزشگاه قدس جا مانده باشد؟ با دست خودمان به شبکههای معاند تیتر خبری هدیه میکنیم. مگر همچین چیزی ممکن است؟
سرپرست استقلال درباره بخشش نیمی از محرومیت سایپنتو گفت: محرومیت سایپنتو معضلی است که برای خودش و باشگاه درست شده است. چند سال از این موضوع گذشته و نباید این مقدار سختگیری وجود داشته باشد. در این مدت همه قوانین را رعایت کرده است. او را ببخشید تا همه چیز در زمین مشخص شود. خواهش میکنم ساپینتو را ببخشید تا روی نیمکت بنشیند و تیم خود را هدایت کند.