باشگاه خبرنگاران جوان - سعید اوحدی در مراسم بزرگداشت شهدای دولت و ترور سال ۱۳۶۰، گفت: علت اصرار بر برگزاری اینگونه مناسبت‌ها صرفاً برگزاری یک مناسبت مندرج در تقویم نیست، بلکه به دلیل دنبال کردن اهداف بسیار بلندتری انجام گرفته است.

وی افزود: برگزاری چنین مراسم‌هایی جنبه تبلیغاتی ندارد، بلکه جنبه بزرگ‌تری دارد و آن، استفاده از تجربیات حوادث سال ۱۳۶۰ است. روزها و ماه‌های اتفاقات سال ۱۳۶۰ جزو سخت‌ترین ماه‌ها و سال‌های انقلاب اسلامی بود.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: زمینه رشد زمانی از پدیده‌های تاریخی حاصل می‌شود که آنها را بشکافیم و تحلیل کنیم و درس‌ها و عبرت‌های آن را به کار بگیریم. جنگ ۱۲ روزه نیز یک ظاهری داشت و یک باطن. ظاهر با جنگ و خرابی زیرساخت‌ها مواجه است، اما امام خمینی جنگ را موجب به حرکت درآمدن جوهر انسان تعبیر کردند. اگر به ذات این موضوع پی ببریم آن وقت می‌توانیم تصمیمات جدی و موثر بگیریم.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه با اشاره به انفجار دفتر نخست وزیری که موجب شهادت محمدعلی رجایی و محمد جواد باهنر شد، تصریح کرد: امروز اگر از این عزیزان یاد می‌کنیم نمی‌خواهیم گزارش تاریخی بدهیم، بلکه می‌خواهیم این کلام حضرت امیر را یادآوری کنیم که تحلیل مستمر تاریخ و ورود به جوهر وقایع تاریخی و موشکافی آن موجب بصیرت جامعه و تحول در جوامع می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان نظام نیازمند دعای شهدا و خانواده شهدا هستند. اگر کسی جرات کرد دل خانواده شهیدی را بلرزاند یا درباره آن کوتاهی کند گرفتار عذاب الهی خواهد شد.

اوحدی اظهار کرد: هزاران کیلومتر از خاک کشورمان از شهریور ۱۳۵۹ در تسخیر جنایتکاران بعثی و کشورهای غربی بود، اما جوانان کشورمان را آزاد کردند.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: شهدا در قله‌های کمال سبک مسئولیت و تواضع را به ما مسئولان آموختند. مسئولیت مدیران نظام در قیامت برای پاسخ به عملکردشان نسبت به مردم بسیار سنگین و دشوار است.

اوحدی شرایط فعلی کشور را مشابه فتنه‌های ۱۳۶۰ دانست و خواستار انسجام و یکپارچگی ملت شد.

وی تاکید کرد: راز ماندگاری نظام ایستادگی ملت است. با ترور دانشمندان و فرماندهان نظامی در خرداد ۱۴۰۴ دشمن تلاش داشت الگوی ۱۳۶۰ را تکرار کند.

وی گفت: دشمن با پیش بینی‌های ناقص‌اش دنبال تجزیه ایران بود، اما رمز پیروزی مان اقتدار فرماندهان و نظامیان، مشابه سال ۱۳۶۰ رقم خورد. تدبیر مقام معظم رهبری موجب شلیک مقتدرانه موشک‌های سپاه و انفجار قلب تل آویو. شد همراهی و همدلی مردم با نظام موجب افتخار و ماندگاری جنگ ۱۲ روزه شد. رمز عبور از گردنه سخت سال ۱۳۶۰ انسجام مردم بود و پشتیبانی مردم از نیروهای مسلح رمز عبور از فتنه خرداد ۱۴۰۴ بود.