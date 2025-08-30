ارمغان هفته دولت برای مردم شهرستان ترکمن/افتتاح ۱۰۹ طرح

۱۰۹ طرح عمرانی و اقتصادی امروز در شهرستان ترکمن به بهره‌برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان, سیده معصومه مرتضوی - همزمان با هفته دولت، ۱۰۹ طرح عمرانی، اقتصادی و اشتغال‌زایی در شهرستان ترکمن با اعتباری بالغ بر ۶۶۵ میلیارد و ۶۶۹ میلیون تومان افتتاح و کلنگ‌زنی شد.

این طرح‌ها شامل ۸۳ طرح عمرانی با اعتبار حدود ۳۳۳ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان و ۲۶ طرح اقتصادی به ارزش ۳۳۲ میلیارد و ۲۳۹ میلیون تومان است.

افتتاح مدرسه ۹‌کلاسه قلم‌چی، آغاز ساخت مدرسه ۶‌کلاسه در روستای خواجه‌لر و احداث دو زمین چمن مصنوعی، از جمله این طرح‌ها بود.

به مناسبت هفته دولت همچنین حدود ۴۴ هزار مترمربع از معابر ۱۱ روستا آسفالت و ساخت سالن ورزشی در روستای چپاقلی آغاز شد.

