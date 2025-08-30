معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد ضمن یادآوری آغاز رسمی پویش ملی جشن عاطفه‌ها از ۱۵ مرداد از تداوم آن تا ۱۵ مهر ماه خبر داد و جزئیاتی از نحوه اجرای این پویش، نحوه فعالیت پایگاه‌ها و شیوه دریافت کمک‌های مردمی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حبیب‌الله آسوده معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد، در این باره اظهار کرد: پویش جشن عاطفه‌ها با هدف تأمین مایحتاج تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند، از جمله کیف، لوازم‌التحریر و دیگر اقلام آموزشی آغاز شده و در سه مرحله اجرا می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری پایگاه‌های فیزیکی در شهر‌ها و مدارس، گفت: طبق شیوه‌نامه ابلاغ‌شده، مرحله نخست برگزاری پایگاه‌های فیزیکی در معابر شهری از هفته سوم شهریور کلید می‌خورد. همچنین در جمعه آخر شهریورماه، در مصلا‌های نماز جمعه سراسر کشور، پایگاه‌هایی به صورت نمادین برپا خواهند شد.

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد تصریح کرد: در هفته اول مهرماه نیز با همکاری آموزش و پرورش و سازمان دانش‌آموزی، مراسم جشن عاطفه‌ها به‌طور رسمی در مدارس سراسر کشور برپا می‌شود.

معاون مشارکت‌های مردمی با تأکید بر اهمیت زمان‌بندی این پویش گفت: چند سالی است که آغاز پویش را به نیمه مردادماه منتقل کرده‌ایم تا پیش از شروع رسمی مدارس، اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان تهیه و در اختیارشان قرار گیرد. مراسم نمادین که در مهر برگزار می‌شود، صرفاً جنبه فرهنگی و تبلیغی دارد و جمع‌آوری کمک‌ها عمدتاً تا قبل از آغاز سال تحصیلی انجام می‌شود.

آسوده با بیان اینکه تنها دانش‌آموزان تحت پوشش بهره‌مند نمی‌شوند، افزود: در این پویش فقط دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد مدنظر نیستند. با توجه به همکاری نزدیک با آموزش‌وپرورش، دانش‌آموزان نیازمند شناسایی‌شده‌ای که ممکن است تحت پوشش امداد نباشند، نیز از کمک‌ها بهره‌مند می‌شوند.

به گفته وی، تاکنون حدود ۸۰۰ هزار دانش‌آموز تحت حمایت امداد در کشور داریم که سعی می‌شود تا قبل از آغاز سال تحصیلی، اقلام مورد نیازشان تأمین و تحویل داده شود.

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد در ادامه به تشریح روش‌های مشارکت مردمی در این پویش پرداخت و گفت: خیران می‌توانند با ارسال عدد ۵ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳ برای مشارکت ملی در جشن عاطفه‌ها اقدام کنند. همچنین استفاده از کد دستوری #۱۲* برای کمک به جشن عاطفه‌ها به صورت ملی و همچنین کد دستوری #۸۸۷۷* برای پرداخت به‌صورت استانی و شهرستانی و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۱۹۱۹ برای این پویش در نظر گرفته شده است.

برچسب ها: کمیته امداد ، جشن عاطفه ها
