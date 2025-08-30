هوای مازندران بدون تغییرات دمایی قابل توجه

باشگاه خبرنگاران جوان - فرجی کارشناس هواشناسی مازندران از پایداری جوی تا پایان هفته در استان خبر داد و گفت:از امروز شنبه تا پایان هفته تغییرات دمایی قابل توجه در استان نخواهیم داشت.

او با اشاره به اینکه طی این مدت گاهی افرایش ابر را در استان خواهیم داشت، افزود: فقط در ارتفاعات استان و عمدتا ارتفاعات غربی عصر‌ها احتمال رگبار و رعد برق پراکنده پیش بینی می‌شود.

فرجی گفت: دیروز جویبار با ۳۵ درجه سانتی گراد گرمترین و صبح امروز دلیر چالوس با ۱۰ درجه سانتی گراد خنک‌ترین مناطق استان گزارش شد.

او افزود: دریا امروز با موج کوتاه همراه برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران