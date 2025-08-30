رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، از اجرا و افتتاح ۲۶۳ پروژه کشاورزی و دامپروری با سرمایه‌گذاری نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ علیرضا دهمرده در آیین افتتاح همزمان ۲۶۳ پروژه بخش کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان با  اعلام اینکه این استان دیگر فراموش‌شده نیست،  با اشاره به مشارکت ۸۲ درصدی بخش خصوصی در این پروژه‌ها، این امر را نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران دانست و گفت:  این طرح‌ها زمینه اشتغال مستقیم ۲۲۰۰ نفر و در مجموع ۱۰ هزار فرصت شغلی را فراهم کرده و تولیدات کشاورزی را حدود ۱۳ هزار تن افزایش داده است.

 دهمرده با اشاره به چالش خشکسالی، بر مدیریت منابع آبی و برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین امنیت غذایی کشور تأکید کرد.

