باشگاه خبرنگاران جوان _ علیرضا دهمرده در آیین افتتاح همزمان ۲۶۳ پروژه بخش کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان با اعلام اینکه این استان دیگر فراموش‌شده نیست، با اشاره به مشارکت ۸۲ درصدی بخش خصوصی در این پروژه‌ها، این امر را نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران دانست و گفت: این طرح‌ها زمینه اشتغال مستقیم ۲۲۰۰ نفر و در مجموع ۱۰ هزار فرصت شغلی را فراهم کرده و تولیدات کشاورزی را حدود ۱۳ هزار تن افزایش داده است.

دهمرده با اشاره به چالش خشکسالی، بر مدیریت منابع آبی و برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین امنیت غذایی کشور تأکید کرد.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان