وزیر اقتصاد و دارایی گفت: سازمان مالیاتی به سمت رسیدگی و محاسبه و وصول برخط مالیات حرکت کند که ظرفیت‌ها برای این مهم هم وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد و دارایی اظهار داشت:  همدلی و وفاق در کشور، نیازمند یکسری اقدامات چابک، سریع و شجاعانه از سوی دولت و دستگاه‌های اجرایی بوده است که سازمان امور مالیاتی از جمله آنهاست که اقدامات خوبی از جمله تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی به دلیل جنگ ۱۲ روزه انجام داده است.

وی ادامه داد: نگاه ما به مالیات، از یک طرف تامین درآمد و هزینه‌های جاری و عمرانی دولت است که افزایش نسبت درآمد به هزینه از سوی نظام مالیاتی شایسته تقدیر است. دوم، کمک به تولید و سیاست‌گذاری نظام مالیاتی در این راستاست که با اصلاح دستورالعمل‌ها و فرآیندها قابل تحقق هست.

وزیر اقتصاد  و دارایی یادآور شد: حکمرانی مبتنی بر داده موضوعی است که باید در دستور کار نظام مالیاتی قرار بگیرد به‌ویژه با تاکید رئیس‌جمهور در این راستا که می‌تواند در بقیه بخش‌های اقتصادی مثل نظام اعتبارسنجی نیز کارآیی داشته باشد.

مدنی زاده با بیان اینکه یکی از معضلات اقتصادی، سوء تخصیص منابع ناشی از ملاحظات مالی و انسانی است  افزود:  در این راستا با حکمرانی مبتنی بر داده نظام مالیاتی می‌تواند کمک شایانی کند که علاوه بر محاسبات سیستمی مالیات در سایر بخش‌ها کمک‌کننده باشد.

وی تاکید کرد: باید نظام مالیاتی به سمت رسیدگی و محاسبه و وصول برخط مالیات حرکت کند که ظرفیت‌ها برای این مهم هم وجود دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: پنج دستور کار برای نظام مالیاتی در نظر داریم که شامل هوشمندسازی نظام مالیاتی، خوداظهاری، برون سپاری خدمات، اصلاح در سیاستگداری نظام مالیاتی و مالیات بر مجموع درآمد خانوار (PIT) است.

