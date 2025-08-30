اصلاح ساختار اداری نیازمند حمایت مجلس است

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه تنها راه برای بهره وری نظام اداری اصلاح ساختار‌ها است گفت: اصلاح ساختار اداری بدون حمایت مجلس به سرانجام نمی‌رسد و نمایندگان باید کمک کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان -علاالدین رفیع زاده در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی گفت: نظام اداری باید در زندگی روزمره مردم تجلی یابد یعنی مردم وقتی به ادارات مراجعه می‌کنند با روی گشاده، عدل و انصاف برخورد شود و این امر با دریافت خدمات با روش‌های آسان امکان پذیر است.

وی بر لزوم بهره وری نظام اداری تاکید کرد و ادامه داد: در برخی از حوزه‌ها ده‌ها سازمان و دستگاه اجرایی کار موازی انجام می‌دهند.
 
رفیع زاده با بیان اینکه برخی از دستگاه‌های اجرایی بیش از ۱۰ هزار ساختمان دارند افزود:هیچ راهی جز اصلاح این ساختار معیوب نداریم و برای تحقق بهره‌وری باید به سمت اصلاح نظام اداری رویم.
 
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از اعطای مجوز جذب یک هزار و ۵۸۷ نفر برای آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی خبر داد و اعلام کرد: سعی داریم این تعداد از مهر ماه امسال وارد مدارس شوند.
 
رفیع زاده با اشاره به تدوین و ابلاغ برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم در سال گذشته گفت: اصلاح ساختار، پاسخگویی، دولت هوشمند و مبارزه با فساد در قالب این سند آمده است که با اراده مدیران اجرا می‌شود.
 
رفیع زاده اظهار کرد: در طول دفاع مقدس ۱۲ روزه در استان ها از نظر تامین مایحتاج مردم و تامین خدمات در نظام اداری اختلالی ایجاد نشد.

