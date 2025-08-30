باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
حمله خمپاره‌ای سرایا القدس علیه تجمع نظامیان اسرائیل + فیلم

تصاویری از حملات خمپاره‌ای سرایا القدس علیه تجمع‌های نظامیان رژیم صهیونیستی در شهر خان‌یونس را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرایا القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی تصاویری از حملات خمپاره‌ای خود علیه تجمع‌های نظامیان رژیم صهیونیستی در شهر خان‌یونس، واقع در جنوب نوار غزه منتشر کرد.

 

