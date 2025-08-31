کشاورزان از کشت محصولات آب بر اجتناب کنند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - احد وظیفه رئیس مرکز خشکسالی گفت: بنابر آمار طی هفته های اخیر بارندگی محدود به سواحل شمال و جنوب شرق کشور همچون جنوب کرمان، شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان بوده است و به طور کلی در تابستان بارندگی چندانی نداریم‌.

وی با بیان اینکه دمای تابستان ۱.۵ درجه بالاتر از نرمال بوده است، افزود: براساس آمار مجموع بارش کشور از ابتدای سال زراعی ۱۳۸ میلی متر بوده است که بدین ترتیب با نابه هنجاری شدید سال آبی به پایان می رسد. همچنین متوسط دما در فصل پاییز بالاتر از نرمال خواهد بود‌.

وظیفه ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که سال آبی با ۱۴۰ میلی متر بارندگی به پایان برسانیم که براین اساس سومین سال کم بارش ترین را سپری خواهیم کرد.

رئیس مرکز خشکسالی با بیان اینکه در شهریور و پاییز دما بالاتر از نرمال خواهد بود، افزود: پاییز پربارشی نخواهیم داشت و با احتمال بیشتر پاییز کم بارشی در انتظار است. براساس مدل ها مهر و ابان کم بارشی پیش روست.

به گفته وی، با توجه به شرایط نامساعد آب سدها، کشت پاییزه با تاخیر آغاز می شود چراکه سطح بالایی خاک خشک است و برای کشت مناسب نیست.

وظیفه گفت: با توجه به شرایط بارندگی، کشت پاییزه در اغلب مناطق کشور با تاخیر آغاز می شود، همچنین کشاورزان بدلیل شرایط اقلیمی از کشت محصولات آب بر اجتناب کنند.