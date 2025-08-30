طعم محکومیت، نتیجه گرانفروشی

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - غلامعلی گیلانی رئیس اداره تعزیرات حکومتی نوشهر گفت: پرونده سازنده درب فلزی بدلیل گرانفروشی به ارزش یک میلیارد و ۳۱۹ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان نوشهر رسیدگی شد.

او افزود: شعبه پس از بررسی به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز، و علاوه بر پرداخت یک میلیاردو ۳۱۹ میلیون ریال در حق شاکی متخلف را پرداخت ۲ میلیارد و ۵۵۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

گیلانی گفت: با شکایت شاکی خصوصی بازرسان صمت این گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.