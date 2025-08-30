مدیر روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان از قرار گرفتن هوای ملاثانی در شرایط «بسیار ناسالم» و «بنفش» خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- شهریار عسکری اظهار کرد: براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۱۰:۰۰ امروز شنبه ۸ شهریور، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه ملاثانی ۲۸۰ بر مترمکعب بوده بنابراین هوای این شهر در وضعیت «بسیار ناسالم» و «بنفش» بوده است. همچنین هوای اهواز، خرمشهر، امیدیه و بهبهان در وضعیت «ناسالم» و «قرمز» بوده است.

وی افزود: هوای دزفول، رامهرمز، آبادان، رامشیر، ماهشهر، شادگان، آغاجاری و هندیجان هم در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» بوده است.

عسکری گفت: طبق شاخص ۲.۵ میکرون، هوای شوشتر، لالی، گتوند، مسجدسلیمان، هفتکل و باغملک در وضعیت «قابل قبول» و هوای دزپارت در شرایط «پاک» بوده است.

شاخص کیفیت هوا(AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است. 

برچسب ها: اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان ، آلودگی هوای خوزستان
خبرهای مرتبط
آلودگی هوا در ۶ شهر خوزستان؛ اهواز در وضعیت قرمز
آلودگی هوا در ۱۱ شهر خوزستان/ ۸ شهر در وضعیت «قرمز»
درخواست برای تشکیل فوری کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا در خوزستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
بذر تکاور دست یافته یکی از پژوهشگران شرکت ملی حفاری رونمایی شد
دادستان مرکز خوزستان: حمایت از تولید در کنار رعایت استانداردهای زیست‌محیطی ضروری است
۱۰۴۰ طرح عمرانی دهیاری های خوزستان افتتاح شد
آلودگی هوا در ۱۳ شهر خوزستان/ ملاثانی در وضعیت «بنفش»