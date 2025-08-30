آلودگی هوا در ۱۳ شهر خوزستان/ ملاثانی در وضعیت «بنفش»

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- شهریار عسکری اظهار کرد: براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۱۰:۰۰ امروز شنبه ۸ شهریور، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازهگیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه ملاثانی ۲۸۰ بر مترمکعب بوده بنابراین هوای این شهر در وضعیت «بسیار ناسالم» و «بنفش» بوده است. همچنین هوای اهواز، خرمشهر، امیدیه و بهبهان در وضعیت «ناسالم» و «قرمز» بوده است.
وی افزود: هوای دزفول، رامهرمز، آبادان، رامشیر، ماهشهر، شادگان، آغاجاری و هندیجان هم در وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس» و «نارنجی» بوده است.
عسکری گفت: طبق شاخص ۲.۵ میکرون، هوای شوشتر، لالی، گتوند، مسجدسلیمان، هفتکل و باغملک در وضعیت «قابل قبول» و هوای دزپارت در شرایط «پاک» بوده است.
شاخص کیفیت هوا(AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود. بر اساس این تقسیمبندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.