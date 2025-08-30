بیش از ۱۶۰ کودک شمالی در بابل دوباره صدای زندگی را شنیدند

مرکز کاشت حلزون بیمارستان آیت‌الله روحانی بابل از سال ۱۴۰۰ تاکنون بیش از ۱۶۰ عمل موفق کاشت حلزون شنوایی را انجام داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - محسن منادی مدیر مرکز کاشت حلزون شنوایی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: مرکز کاشت حلزون دانشگاه در سال ۱۴۰۰ راه‌اندازی شد و تاکنون بیش از ۱۶۰ عمل موفق کاشت حلزون در این مرکز انجام شده است.

او با اشاره به اینکه کاشت حلزون یکی از روش‌های درمان کم‌شنوایی‌هایی است که با وسایل مرسوم توانبخشی مانند سمعک قابل درمان نیست، افزود: «در مرحله نخست، فرد کم‌شنوا باید از خدمات توانبخشی نظیر سمعک و وسایل کمک‌شنوایی استفاده کند، اما در صورتی که این وسایل برای او سودمند نباشد، وارد مرحله کاشت حلزون می‌شود.»

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: «مرکز کاشت حلزون بیمارستان آیت‌الله روحانی بابل در حال حاضر استان‌های مازندران، گلستان و سمنان را تحت پوشش قرار داده و آماده خدمات‌رسانی به بیماران سایر استان‌های همجوار نیز هست.»

محسن منادی ادامه داد: «خوشبختانه کاشت حلزون امروزه هم برای نوزادان و کودکان و هم برای بزرگسالان امکان‌پذیر است.»

او با تأکید بر ضرورت توجه خانواده‌ها به علائم کاهش شنوایی، افزود: «با توجه به شیوع نسبتاً بالای کم‌شنوایی، خانواده‌ها باید غربالگری شنوایی کودکان خود را جدی بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه اختلال، اقدامات لازم را سریعاً انجام دهند.»

مدیر مرکز کاشت حلزون دانشگاه علوم پزشکی بابل در پایان گفت: «مرکز کاشت حلزون بیمارستان آیت‌الله روحانی بابل مجهز به به‌روزترین تجهیزات ارزیابی شنوایی است و خدمات لازم به بیماران ارائه می‌شود. همچنین کاشت حلزون برای کودکان در این مرکز کاملاً رایگان بوده و نیازی به پرداخت هزینه ندارد.»

برچسب ها: کاشت حلزون ، علوم پزشکی بابل
