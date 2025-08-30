باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوروزی رییس فدراسیون پزشکی ورزشی در مجمع عمومی سالانه فدراسیون پزشکی ورزشی در سال ۱۴۰۴ که با حضور شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان، مهین فرهادیزاد نایب رییس کمیته ملی المپیک و سایر اعضای مجمع برگزار شد، اظهار کرد: اکثر استانهای کشور از زیرساخت لازم برای ارائه خدمات پزشکی ورزشی به ورزشکاران برخوردار هستند و یکی دو هیات باقی ماندهاند که در سال جاری برای آنها نیز، برنامه داریم.
وی ادامه داد: فدراسیون در کنار کمیت به کیفیت خدمات ارائه شده پزشکی ورزشی توجه ویژه دارد و در عین حال به تعداد ورزشکاران سازمان یافته بسیار اهمیت میدهیم.
رییس فدراسیون پزشکی ورزشی با اشاره به اینکه در تمامی شاخصهای سال ۱۴۰۳ فدراسیون رشد داشته است، بیان کرد: این موضوع نشان میدهد برنامه محور هستیم و با توجه به سختی کار خود که حمایت از ۵۴ فدراسیون ورزشی، کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک، اعزام به رویدادهای بینالمللی و ۳۱ هیئت ورزشی استانی است، فعالیتهای خود را دنبال میکنیم.
نوروزی با تاکید بر اینکه باید در بعد همگانی با حمایت بیشتری فعالیتها را در کشور پیش ببریم، گفت: ورزش در بعد سلامتی و اجتماعی تاثیرگذار است و اثرات منفی آن در ورزش قهرمانی به مصدومیتها برمیگردد و موجب میشود ورزشکاران از ورزش دور شوند.
وی با اشاره به اینکه به دغدغه ورزشکاران در فدراسیون پزشکی ورزشی به خوبی پاسخ دادهایم، عنوان کرد: تمام تلاش خود را به کار بستهایم تا در حوزه سلامت ورزشکاران به خوبی اقدام کنیم و ورزشکاران در زمینه رفع مصدومیتها، دغدغهای نداشته باشند.
رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با بیان اینکه تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان هزینه درمانی ورزشکاران پرداخت میشود، خاطرنشان کرد: ورزشکارانی که از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی معرفی شده باشند هزینه پرداخت نمیکنند و آنهایی که به صورت شخصی به مراکز درمانی مراجعه خواهند کرد با بررسی اسناد و مدارک آنها سعی میکنیم در کمتر از یک هفته هزینه آنها را پرداخت کنیم.
نوروزی با بیان اینکه در گذشته معاینات پزشکی ورزشکاران خارجی در اختیار فدراسیون پزشکی ورزشی بود، اظهار کرد: از معاون وزیر ورزش و جوانان درخواست میکنیم در این زمینه توجه لازم را داشته باشند چرا که به طور مثال در مورد بازیکن پرسپولیس که اخیراً اعلام شده مبتلا به هپاتیت ب است شاهد نگرانیهایی در جامعه ورزش هستیم.
وی افزود: در گذشته معاینات پزشکی ورزشکاران خارجی از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی مدنظر قرار میگرفت و نتایج معاینات به شکل محرمانه به فدراسیون فوتبال و باشگاه مربوطه اعلام میشد و در صورت احراز بیماری حتیالمقدور پیشگیری از انعقاد قرارداد در دستور کار قرار میگرفت، اما متاسفانه مدتی است که دوستان معاینات را انجام میدهند و بعضا چنین مشکلاتی پیش میآید و نگرانی در جامعه ورزش ایجاد میشود.