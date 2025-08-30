\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0648\u063a\u0646 \u0632\u06cc\u062a\u0648\u0646 \u06cc\u06a9 \u0631\u0648\u063a\u0646 \u0645\u062e\u0635\u0648\u0635 \u062f\u0645\u0627\u06cc \u0645\u062a\u0648\u0633\u0637 \u062f\u0631 \u067e\u062e\u062a \u0648 \u067e\u0632 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0627\u06af\u0631 \u062f\u0645\u0627\u06cc \u063a\u0630\u0627 \u0648 \u0638\u0631\u0641 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0644\u0627\u06cc \u06f1\u06f8\u06f0 \u062f\u0631\u062c\u0647 \u0633\u0627\u0646\u062a\u06cc \u06af\u0631\u0627\u062f \u0628\u0631\u0633\u062f\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u063a\u0646 \u0645\u0641\u06cc\u062f \u062e\u0627\u0635\u06cc\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u062f\u0633\u062a \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f.\n