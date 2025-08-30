جوان ۱۷ ساله بابلی ناجی چندین بیمار

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - دکتر اباذر اکبرزاده‌پاشا معاون درمان دانشگاه علوم‌پزشکی بابل گفت:زنده‌یاد مرحوم"ماهان بابانتاج" اهل روستای درزیکلای بابل، به دنبال تصادف و خونریزی مغزی در بخش آی‌سی‌یو جراحی بیمارستان شهید بهشتی بستری شد و علیرغم تلاش پزشکان و همکاران بیمارستانی، متأسفانه دچار مرگ مغزی گردید و نهایتاً با رضایت خانواده و تلاش شبانه‌روزی همکاران دانشگاه علوم پزشکی بابل و تهران اهدای عضو انجام گردید.

او افزود: اعضای بدن این بیمار مرگ مغزی شامل کبد و کلیه‌ها به چندین نفر حیات دوباره بخشید.

دکتر اباذر اکبرزاده‌پاشا گفت:زنده‌یاد "ماهان بابانتاج" یک‌صد و نوزدهمین مورد شناسایی‌شده مرگ مغزی توسط این معاونت از سال ۸۵ و چهارمین مورد در سال ۱۴۰۴ می‌باشد.