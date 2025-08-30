باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
گزارش تکان دهنده از جنایات رژیم صهیونیستی در سازمان ملل + فیلم

در جلسه اخیر سازمان ملل گزارشی تکان دهنده از جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان ارائه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  اینگرا شینگ، مدیرعامل سازمان بین المللی نجات کودکان، گزارشی تکان دهنده از جنگ در غزه و تاثیر آن بر فلسطینیان و به ویژه کودکان ارائه کرد.

